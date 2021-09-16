У своєму акаунті в тіктоці Онацька (di.rubens) поділилася відео, у якому між Росією та Україною обрала країну-окупантку. Ролик зняли на алеї Небесної Сотні у Києві.

Зауважте "К нам в Рашку": скандальна блогерка Онацька подякувала росіянам за підтримку

Штефан, зі зрозумілих причин, відреагував на відео критикою, і пропозицією купити квиток в її "улюблену країну",

– мовиться у повідомленні ГО.

Пресслужба "Res_Publica. Брати по Зброї" розповіла, що спершу Онацька намагалася виправдатися, а згодом перейшла в атаку.

Блогерка записала відео, у якому назвала Штефана "ганьбою української армії", "провокатором" і "шахраєм", який "воює з мирним населенням... точніше з тіктокерами". Окрім того, Онацька розповідала, що її життю начебто загрожує небезпека.

Ба більше, одіозна блогерка цинічно заявила: "її кров буде на руках Збройних Сил України". Заяви Онацької з радістю підхопили російські пропагандистські ЗМІ.

"А твердження Di.rubens про те, що проти Анатолія Штефана буде відкрито кримінальне переслідування моментально знайшло підтримку у ОПЗЖ. А Віктор Медведчук і Ренат Кузьмін навіть заявили про ініціацію цієї справи", – наголосили у ГО.

Вимоги Di.rubens

Окрім компенсації у розмірі 150 тисяч гривень скандальна блогерка вимагає, щоб Штефан:

визнав відео сфальсифікованим;

заявив, що їй "нема, за що вибачатися";

зізнався, що начебто збирав та поширював її особисті дані (цього не було);

переконав "Миротворець" видалити її з бази;

звернувся до всіх компаній, які розірвали з нею контракти, повернутися до співпраці;

"Це частина війни України з Росією"

Пресслужба ГО зауважила, що ця ситуація вже давно не є конфліктом між приватними особами. Вчинки Онацької – це інформаційна диверсія, спрямована на руйнування національної самоідентифікації у молоді України.

"Це частина інформаційної війни Росії з Україною. З прямою участю Росії і проросійських сил", – мовиться у повідомленні.

Звернення до тіктокерки

Також ГО звернулася до самої блогерки. Дівчину закликали визнати свої помилки та вибачитися перед Україною, ЗСУ та Штефаном. Блогерці нагадали, що свої помилки необхідно визнавати, а не ховатися за маніпуляціями.

Скандал з блогеркою Онацькою: головне

Блогерка потрапила до бази "Миротворця" ще у січні 2021 року. На сайті мовиться, що вона – провокаторка та антиукраїнська пропагандистка.

Вже через лічені дні дівчина втратила рекламний контракт з мережею "Алло".

Також згодом від співпраці з Онацькою відмовилася компанія ASUS.

Сама блогерка у відповідь заявляла, що їй погрожують начебто фізичною розправою та дякувала росіянам за підтримку.

Допис ГО "Res_Publica. Брати по Зброї":

Громадянка України, Тік-Ток блогер і шанувальниця росії Таїсія Маламан (Di.rubens) – подала позов проти полковника Анатолія Штефана (Штірліца).

Нагадаємо. Свого часу ролик за участю Таїсії "Яка твоя улюблена країна?", де вона обирає росію в більшості випадків – набрав три мільйони переглядів.

В тому числі, між Україною і росією молода зірка соціальної мережі вибрала - росію. Прямо в локації меморіалу Героїв Небесної Сотні. З яскравими емоціями і сміхом.

Анатолій Штефан, зі зрозумілих причин, відреагував на дане відео - критикою, і пропозицією купити квиток в її "улюблену країну".

Таїсія Маламан, після непереконливих спроб виправдання перейшла в атаку. І записала відео, де називала полковника ЗСУ "ганьбою української армії", "провокатором" і "шахраєм", який "воює з мирним населенням (довга пауза) ... точніше з тіктокерами (знайомий наратив правда?).

Далі вона розвиває тему, розповідає про те, що її життю загрожує страшна небезпека, і те, що "її кров буде на руках Збройних Сил України".

Тож не дивно, що з самого початку цю тему з захопленням підхопили російські ЗМІ, які супроводжують її на всіх етапах.

А твердження Di.rubens про те, що проти Анатолія Штефана буде відкрито кримінальне переслідування моментально знайшла підтримку у ОПЗЖ. А Віктор Медведчук і Ренат Кузьмін навіть заявили про ініціацію цієї справи. Після чого на ім'я Генпрокурора було подано відповідну заяву.

Тому "маленьку українку" (як Таїсія називала себе в виправдувальних відео) вже майже офіційно взяли "на прапор" в державі, яке веде війну проти України, і в "п'ятої колоні". І стали надавати їй пряму підтримку. Після чого у "невинно постраждалої" явно додалося енергії і ресурсу.

В результаті, позов Таїсії Маламан полягає у вимозі визнати її "зоряне відео" сфальсифікованим. Вимагає, щоб Анатолій Штефан особисто "відмив" її репутацію у різний спосіб, і заявив, що Таїсії "нема за що вибачатися". І попутно зізнавшись в тому, чого він не робив (збір і поширення особистих даних).

Також вона вимагає, щоб Штефан переконав Миротворець видалити її і бази, а ЗМІ, що висвітлювали події - опублікувати спростування.

А також звернувся до всіх компаній з українською позицією, які розірвали (з абсолютно зрозумілих причин) з Маламан контракти – повернутися до співпраці з нею.

Ну і хоче отримає 150 тисяч гривень.

ГО "Республіка. Брати по Зброї" розуміє, що інцидент не є конфліктом між приватними особами.

Це частина інформаційної війни Росії з Україною. З прямою участю Росії і проросійських сил. А так же інформаційна диверсія, спрямована на руйнування національної самоідентифікації у молоді України.

Крім усього – це пряма інформаційна атака на Збройні Сили України, і тих хто захищав Україну зі зброєю в руках.

Тому ми офіційно заявляємо, що будемо надавати громадську, і пряму юридичну підтримку Анатолію Штефану в інформаційному полі і в суді.

У тому числі, якщо він прийме рішення подати зустрічний позов.

Окремо хочемо звернутися до Таїсії Маламан.

Свої помилки необхідно визнавати повністю. Не посилювати їх. Не намагатися маніпулювати.

Вас намагаються використовувати ті, хто вісім років воює з Україною – країною, в якої ви живете, і громадянкою якої є. Сподіваємося, ви робите це через нерозуміння, і під зовнішнім впливом.

Щиро радимо вам тверезо оцінити ситуацію. І принести вибачення за свій (можливо необдуманий) вчинок – своїй країні, її Збройним Силам і особисто Анатолію Штефану. Якби ви зробили з це з самого початку – ви знайшли б розуміння у всіх. І інцидент був би вичерпаний.

В іншому випадку, ми приймемо всі необхідні заходи, щоб ви зробили це за рішенням суду.