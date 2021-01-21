Юная блогерша из Киева с никнеймом di.rubens возмутила украинцев своим заявлением. В скандальном видео, которое она сняла на аллее Небесной Сотни, девушка назвала Россию любимой страной. Ролик разлетелся по сети, а девушка набросилась с обвинениями на офицера ВСУ, который его распространил.

На ситуацию уже даже отреагировали в Министерстве обороны. Что известно о 20-летней Таисии Онацкой и в какие скандалы она попадала – читайте на 24 канале.

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Информацией о себе девушка делится в инстаграме. Там она рассказала, что с детства увлекалась музыкой, любовь к которой переняла от родителей. Мама блогерши – скрипачка, а папа – композитор.

Что известно об образовании и карьере Онацкой

В марте 2017 года девушка рассказала подписчикам, что получает образование заочно, однако не уточняла, где именно. Тогда же она писала, что поменяла несколько учебных заведений.

"Сначала я хотела стать пианисткой, потом программистом, а сейчас вижу свое будущее в более творческой сфере", – объясняла Онацкая.

Уже в марте 2019 года появилось сообщение о том, почему она не учится в университете. Девушка объяснила, что старшую школу закончила экстерном за 4 месяца – "практически на отлично".

С 15 лет я начала сама зарабатывать, а в 17 лет смогла полностью себя обеспечивать. Нужно мне было для этого высшее образование? Нет,

– подчеркнула она.

В августе 2019 года Онацкая опубликовала еще одну заметку. Она снова вспомнила, что не учится в вузе, а "постоянно проходит курсы, посещает семинары и форумы по специальности, в которой работает".

Девушка отметила, что ее карьера началась в 16 лет с работы в рекламном агентстве. Несмотря на свой юный возраст, блогерша заявляет, что уже успела овладеть рядом различных профессий. Например:

в колл-центре;

проектным менеджером;

менеджером по набору персонала;

тайным покупателем;

аудитором;

супервайзером.

По словам блогерши она активно проходит различные курсы, в том числе – изучала психологию, маркетинг и искусство визажа. На момент публикации Онацкая, по ее словам, работала с различными брендами, занималась рекламой, делала контент и помогала в создании имиджа.

Блогерская деятельность

Онацкая активно ведет блоги в соцсетях под никнеймом di.rubens. Настоящую популярность она получила благодаря Тиктоку. По состоянию на 21 января за ней там следят более 2,9 миллиона подписчиков, а в инстаграме – только 72,4 тысячи.

Сексуальная ориентация блогерши

В декабре 2019 года Онацкая заявила, что она пансексуалка. То есть испытывает сексуальное и романтическое влечение к человеку независимо от его биологического пола.

Справка. Пансексуальность – не то же, что и бисексуальность. Приставка "пан" в переводе с греческого означает "все" или "каждый". Пансексуалы стараются избегать разделения людей по полу.

Скандальное видео о России

Блогерша попала в скандал после того, как сняла видео для своего тиктока. В нем ей предлагали выбрать одну из двух стран – США или Россию, Беларусь или Россию, Украину или Россию.

Во всех этих комбинациях Онацкая со смехом выбирала Россию. Кроме этого, пользователей сети возмутило еще и то, что все это происходило на аллее Небесной Сотни.

Видео активно начали распространять в интернете. Одним из тех, кто обратил внимание на позицию девушки, был Анатолий Штефан – офицер ВСУ. Он напомнил, что Украина уже 7 лет борется с российским агрессором.

После бурной реакции общества юная блогерша удалила свою страницу в фейсбуке (впоследствии она ее возобновила). Кроме этого, исчезло и скандальное видео в тиктоке.

Блогерша пообещала, что подаст в суд на военного и пожалуется в Минобороны. В ведомстве ответили девушке, что "уже ждут". А также пообещали ей контрольный вопрос – "Украина или Россия?".

21 января Онацкая опубликовала на своей фейсбук-странице новое видео – мол, в ответ Минобороны. Там она уверяет, что считает себя украинкой и гордится этим.

Реакция брендов, которые работали с блогершей

Ранее с девушкой сотрудничали известные бренды – АЛЛО, Borjomi и Nestle. Также она участвовала в создании видео для бесплатного онлайн-курса Prometheus "Алгоритмы и проекты Scratch". После скандала все они заявили, что больше не будут сотрудничать с Онацкой.