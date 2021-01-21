Юна блогерка з Києва з нікнеймом di.rubens обурила українців своєю заявою. У скандальному відео, яке вона зняла на алеї Небесної Сотні, дівчина назвала Росію улюбленою країною. Ролик розлетівся мережею, а дівчина накинулася зі звинуваченнями на офіцера ЗСУ, який його поширив.

На ситуацію вже навіть відреагували у Міністерстві оборони. Що відомо про 20-річну Таїсію Онацьку та у які скандали вона потрапляла – читайте на 24 каналі.

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Інформацією про себе дівчина ділиться в інстаграмі. Там вона розповіла, що з дитинства захоплювалася музикою, любов до якої перейняла від батьків. Мама блогерки – скрипалька, а тато – композитор.

Що відомо про освіту та кар'єру Онацької

У березні 2017 року дівчина розповіла підписникам, що здобуває освіту заочно, проте не уточнювала, де саме. Тоді ж вона писала, що поміняла декілька навчальних закладів.

"Спочатку я хотіла стати піаністкою, потім програмістом, а зараз бачу своє майбутнє у більш творчій сфері", – пояснювала Онацька.

Вже у березні 2019 року з'явився допис про те, чому вона не вчиться в університеті. Дівчина пояснила, що старшу школу закінчила екстерном за 4 місяці – "практично на відмінно".

З 15 років я почала сама заробляти, а у 17 років змогла повністю себе забезпечувати. Чи потрібно мені було для цього вищу освіту? Ні,

– підкреслила вона.

У серпні 2019 року Онацька опублікувала ще один допис. Вона знову згадала, що не вчиться у ВНЗ, натомість "постійно проходить курси, відвідує семінари та форуми за спеціалізацією, в якій працює".

Дівчина зазначила, що її кар'єра розпочалася у 16 років з роботи у рекламному агентстві. Попри свій юний вік, блогерка заявляє, що вже встигла опанувати низку різних професій. Наприклад:

у кол-центрі;

проєктним менеджером;

менеджером по набору персоналу;

таємним покупцем;

аудитором;

супервайзером.

За словами блогерки вона активно проходить різноманітні курси, зокрема – вивчала психологію, маркетинг та мистецтво візажу. На момент публікації Онацька, за її ж словами, працювала з різними брендами, займалася рекламою, робила контент та допомагала у створенні іміджу.

Блогерська діяльність

Онацька активно веде блоги у соцмережах під нікнеймом di.rubens. Справжню популярність вона отримала завдяки тіктоку. Станом на 21 січня за нею там слідкують понад 2,9 мільйона підписників, а в інстаграмі – лише 72,4 тисячі.

Сексуальна орієнтація блогерки

У грудні 2019 року Онацька заявила, що вона пансексуалка. Тобто відчуває сексуальний та романтичний потяг до людини незалежно від її біологічної статі.

Довідка. Пансексуальність – не те ж, що й бісексуальність. Префікс "пан" у перекладі з грецької означає "все" або "кожен". Пансексуали намагаються уникати поділу людей за статями.

Скандальне відео про Росію

Блогерка потрапила у скандал після того, як зняла відео для свого тіктоку. У ньому їй пропонували обрати одну з двох країн – США або Росію, Білорусь або Росію, Україну або Росію.

У всіх цих комбінаціях Онацька зі сміхом обирала Росію. Крім цього, користувачів мережі обурило ще й те, що все це відбувалося на алеї Небесної Сотні.

Відео активно почали поширювати в інтернеті. Одним з тих, хто звернув увагу на позицію дівчини, був Анатолій Штефан – офіцер ЗСУ. Він нагадав, що Україна вже 7 років бореться з російським агресором.

Після бурхливої реакції суспільства юна блогерка видалила свою сторінку у фейсбуці (згодом вона її відновила). Крім цього, зникло і скандальне відео у тіктоці.

Блогерка пообіцяла, що подасть до суду на військового та поскаржиться у Міноборони. У відомстві відповіли дівчині, що "вже чекають". А також пообіцяли їй контрольне питання – "Україна чи Росія?".

21 січня Онацька опублікувала на своїй фейсбук-сторінці нове відео – мовляв, у відповідь для Міноборони. Там вона запевняє, що вважає себе українкою та пишається цим.

Реакція брендів, які працювали з блогеркою

Раніше з дівчиною співпрацювали відомі бренди – АЛЛО, Borjomi та Nestle. Також вона брала участь у створенні відео для безкоштовного онлайн-курсу Prometheus "Алгоритми та проєкти Scratch". Після скандалу усі вони заявили, що більше не співпрацюватимуть з Онацькою.