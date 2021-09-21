У суді інтереси офіцера Збройних сил України захищатиме юридична компанія "Міллер". Серед адвокатів військовослужбовця є Масі Найєм. На пресконференції, організованій Міжнародним центром протидії російській пропаганді, вони розповіли, як планують діяти далі.

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Анатолій Штефан, також відомий як "Штірліц", є офіцером Збройних сил України, військовим блогером та аналітиком. Він веде свій телеграм-канал, де пише про перемоги українських захисників, антипропаганду та повідомляє інсайди. На початку 2021 року він звернув увагу на скандальне відео di.rubens, в якому та на питання про вибір між Україною та Росію надає перевагу державі-агресорці.

У вересні стало відомо, що одіозна блогерка подала позов проти офіцера ЗСУ. Вона вимагає, щоб той виплатив їй компенсацію у розмірі 150 тисяч гривень та визнав, що відео було сфальсифікованим. Дівчина також хоче, аби Штефан звернувся до компаній, які після скандалу розірвали з нею контракти про співпрацю.

Подробиці про зустрічний позов Штефана

Найєм пояснив, що у січні 2021 року блогерка розповсюдила у ютубі відео, в якому озвучує недостовірну інформацію щодо Штефана. За словами адковката, висловлювання дівчини порушують право на недоторканність честі та гідності й дискредитують репутацію військового.

Мовиться про такі фрази:

"Офіцер ЗСУ воює з мирним населенням";

"Він розмістив фотоколаж, де помістив моє усміхнене обличчя на фото з алеї Героїв Небесної Сотні";

"Весь шквал цього негативу викликав наш герой "Штірліц", сфальсифікуваши матеріали";

"Заради власної вигоди та хайпу "Штірліц" публікує це відео у всіх соцмережах, розсилає усі ЗМІ".

У позовних вимогах захист Штефана проситиме визнати цю інформацію недостовірною, поширити її спростування, а також відшкодувати завдану моральну шкоду. "Випереджаючи питання про те, чи це не є оціночним судженням: ні, це фактичні дані. Відтак, ми маємо право на те, аби визнати їх недостовірною інформацією", – підкреслив Найєм.

Ексклюзив 24 каналу Головна проблема ЗСУ – російський ворог: відверте інтерв'ю зі Штефаном​

На що піде моральна компенсація

Сам Штефан пояснив, що позов про компенсацію моральної шкоди подаватиме не як військовослужбовець, а як громадянин України. Він учочнив, що проситиме суд про відшкодування у розмірі 300 000 гривень.

Якщо позов задовольнять:

100 000 гривень він планує перерахувати як благодійну допомогу головному військовому шпиталю Міноборони;

він планує перерахувати як благодійну допомогу головному військовому шпиталю Міноборони; 100 000 гривень – у благодійний фонд "Повернись живим";

– у благодійний фонд "Повернись живим"; 99 999 гривень – благодійному фонду "Таблеточки";

– благодійному фонду "Таблеточки"; 1 гривню – позивачу, тобто собі.

"Штірліца" підтримали у ЗСУ

На фейсбук-сторінці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 21 вересня з'явилося повідомлення на підтримку Анатолія Штефана. "Проти нашого побратима, полковника Анатолія Штефана, ведеться кампанія, яка є частиною гібридної війни Росії проти нашої країни", – наголосив посадовець.

Ворог намагається підірвати довіру до Збройних сил та держави в цілому, дискредитувати військове керівництво, вплинути на людей, які ухвалюють рішення,

– зазначив він.

Залужний запевнив, що Збройні сили України своїх не кидають. Він пообіцяв відстоювати кожного офіцера та солдата. "Разом ми сила! За нами – пе ремога", – підсумував головнокомандувач української армії.

Дивіться відео, в якому Онацька обирає Росію замість України:



Повний текст публікації головнокомандувача ЗСУ у фейсбуці:

Проти нашого побратима полковника Анатолія Штефана ведеться кампанія, яка є частиною гібридної війни Росії проти нашої країни. Ворог намагається підірвати довіру до Збройних сил та держави в цілому, дискредитувати військове керівництво, вплинути на людей, які приймають рішення. Збройні сили України своїх не кидають. Ми будемо відстоювати кожного офіцера і солдата. Разом ми сила! За нами Перемога!