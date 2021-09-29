На своїх сторінках у соцмережах, враховуючи заборонену в Україні "ВКонтакті", Антонюк активно ділився світлинами із "георгіївською стрічкою" та погруддями тирана-українофоба Володимира Леніна. Крім того він називав рідну країну "невдалим проєктом" Заходу.

Актуальне Присідала, імітуючи порно: блогерка осквернила монумент Незалежності в Києві

Юний фанат "русского мира" поширював наративи Кремля

Показово, що хлопець затято відстоював необхідність запровадження в Україні другої державної мови (російської), федералізації, вступу до Митного союзу тощо. Ба більше, Революцію Гідності малолітній пропагандист назвав "держпереворотом", а війну на Донбасі – "громадянською". На думку Антонюка, Росія буцімто ні на кого не нападала, а в конфлікті на сході винні "бандерівські св*лоти".

За темою "Йдуть воювати за Україну": тіктокерка з Новояворівська потрапила у скандал

Мріяв вступити до лав російських найманців

У коментарях під своїми дописами хлопець також зізнавався, що мріє про захоплення Авдіївки, у якій він раніше жив, російськими терористами. В Україні, за його словами, "Бандера, змушують говорити українською, а за проросійські погляди поб'ють та змусять вибачатися", зазначає телеграм "Націоналіст-одинак".

Також хлопець грізно писав, що через рік йому виповниться 18 і він поїде воювати на Донбас проти ЗСУ.

Перевзувся в польоті й вибачився

Зрештою неповнолтній прихильник окупантів різко змінив свою думку й записав відео з вибаченнями перед українськими патріотами та військовими. У кінці ролику він пообіцяв більше не повторювати своїх помилок. Імовірно, підлітка змусила зробити це профілактична бесіда із небайдужими українцями.

Юний фальшивомонетник

Окрім російської пропаганди, Антонюк хизувався на своєму ютуб-каналі відео, де вчив друкувати фальшиві гроші. Крім того, хлопець розповідав, що цікавиться хімією та фізикою. Після скандалу, спровокованого його висловами, він повидаляв сумнівні ролики з мережі.

Судова війна скандальної блогерки проти офіцера ЗСУ