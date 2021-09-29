На своїх сторінках у соцмережах, враховуючи заборонену в Україні "ВКонтакті", Антонюк активно ділився світлинами із "георгіївською стрічкою" та погруддями тирана-українофоба Володимира Леніна. Крім того він називав рідну країну "невдалим проєктом" Заходу.
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Юний фанат "русского мира" поширював наративи Кремля
Показово, що хлопець затято відстоював необхідність запровадження в Україні другої державної мови (російської), федералізації, вступу до Митного союзу тощо. Ба більше, Революцію Гідності малолітній пропагандист назвав "держпереворотом", а війну на Донбасі – "громадянською". На думку Антонюка, Росія буцімто ні на кого не нападала, а в конфлікті на сході винні "бандерівські св*лоти".
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Мріяв вступити до лав російських найманців
У коментарях під своїми дописами хлопець також зізнавався, що мріє про захоплення Авдіївки, у якій він раніше жив, російськими терористами. В Україні, за його словами, "Бандера, змушують говорити українською, а за проросійські погляди поб'ють та змусять вибачатися", зазначає телеграм "Націоналіст-одинак".
Також хлопець грізно писав, що через рік йому виповниться 18 і він поїде воювати на Донбас проти ЗСУ.
Перевзувся в польоті й вибачився
Зрештою неповнолтній прихильник окупантів різко змінив свою думку й записав відео з вибаченнями перед українськими патріотами та військовими. У кінці ролику він пообіцяв більше не повторювати своїх помилок. Імовірно, підлітка змусила зробити це профілактична бесіда із небайдужими українцями.
Юний фальшивомонетник
Окрім російської пропаганди, Антонюк хизувався на своєму ютуб-каналі відео, де вчив друкувати фальшиві гроші. Крім того, хлопець розповідав, що цікавиться хімією та фізикою. Після скандалу, спровокованого його висловами, він повидаляв сумнівні ролики з мережі.
Судова війна скандальної блогерки проти офіцера ЗСУ
- Тіктокерка Таїсія онацька (di.rubens) подала позов проти полковника Анатолія Штефана (Штірліца).
- Їй не сподобалася критика захисником ролика, у якому дівчина на алеї Героїв Небесної Сотні обирає Росію замість України як улюблену країну.
- Зокрема, блогерка вимагає від воїна вибачень та спростувань, а також хоче домогтися відновлення рекламної співпраці з брендами, які після скандалу припинили її.
- Зі свого боку Штефан подав зустрічний позов про компенсацію 300 тисяч гривень за моральну шкоду. Кошти мають розподілитися так: 100 000 гривень – для головного військового шпиталю Міноборони, 100 000 гривень – у благодійний фонд "Повернись живим", 99 999 гривень – у благодійний фонд "Таблеточки" і 1 гривня – позивачу, тобто собі.