Військовий Збройних сил України Анатолій Штефан відреагував критичним дописом у фейсбуці. Мовляв, як можна записувати подібні відео, стоячи посеред Майдану, на 8 році російсько-української війни.

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Блогерка перейшла в атаку й записала відеовідповідь, у якому назвала Штефана "ганьбою української армії", "провокатором" і "шахраєм", який "воює з мирним населенням, з тіктокерами". Дівчина зухвало заявляла, що її життю загрожує небезпека, та її кров буде на руках Збройних сил України.

Інструмент для проросійських партій

Полковник Анатолій Штефан пояснив, що дівчина стала інструментом у чужих руках. Заяви тіктокерки з радістю підхопили російські пропагандистські ЗМІ, проросійські українські медіа й прокремлівські політики.

Молодіжне крило однієї з політичних партій приєдналось і зразу заявило про те, що вони готові її підтримати,

– наголосив Штефан.

Зауважте! Громадський активіст Сергій Стерненко зазначав, що блогерка дякувала за підтримку політсилі "Опозиційна платформа – За життя" і телеканалу "112 Україна", який дефакто належив Віктору Медведчуку.

Тіктокерка перша подала судовий позов

Таїсія Онацька подала позов до суду з вимогою, щоб Анатолій Штефан особисто "відбілив" її репутацію. Дівчина хоче, щоб військовий заявив, що вона ні в чому не винна. Блогерка також зазначила, що їй немає за що вибачатися.

Річ у тім, що після скандального відео блогерка гучно "прославилася" як провокаторка і навіть потрапила до бази "Миротворця". Онацька вимагає від Штефана, щоб той посприяв, тому щоб прізвище тіктокерки видалили із сайту "Миротворця".

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Що вимагає блогерка

Інфлюенсерка також бажає спростування від ЗМІ, які про неї писали. Ба більше, хоче, щоб полковник особисто звернувся до всіх комерційних компаній, які розірвали з нею контракти після скандального відео, і попросив відновити співпрацю з нею. На додачу тіктокерка хоче 150 тисяч гривень моральної компенсації.

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Адвокат Анатолія Штефана зауважив, що головною позовною вимогою є визнати відео сфальсифікованим. Мовиться про 8-секундний шматок з оригінального відео, яке військовий виклав на своїй фейсбук-сторінці.

Насамперед Штефан не поширював неправдиву інформацію на сторінці. Він не писав фразу, яку вони просять спростувати. Її немає у публікаціях військового. Вона вигадана. Мустафа Найєм Адвокат

Полковник подав позов про відшкодування

Полковник назвав усі претензії блогерки нічим іншим, як інформаційною війною російських та проросійських сил. Штефан підкреслив, що бій за Україну продовжується, як в окопах, так і в інформаційному просторі.

Зверніть увагу! Анатолій Штефан подав зустрічний позов проти блогерки. Він також вимагає відшкодування моральної шкоди. Сума позову – 300 000 гривень.

"У разі задоволення суду я проситиму переказати 100 000 гривень на благодійну допомогу для головного військового шпиталю Міністерства оборони України. 100 000 гривень – благодійному фонду "Повертайся живим", 99 999 гривень – фонду "Таблеточки", а 1 гривню – позивачці", – повідомив військовий.

Інформаційні атаки на військових збільшуються

Експерти переконані, що кількість подібних інформаційних атак із боку Росії останнім часом значно зросла. В епіцентрі – облікові записи в соцмережах українських військових та офіційних установ, зокрема Збройних сил України.

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Волонтер Мирослав Гай упевнений, що спеціально наймані люди шукають подібні скандальні історії. Це роблять для того, щоб Росія "піднімала" такі історії, як прапор.

Вони намагаються знайти реферні точки в суспільстві, щоб використати ці скандали для дискредитації ЗСУ,

– вважає волонтер.

Протистояти подібним інформаційним нападам потрібно системно, зокрема ігнорувати дрібні провокації, гучно розповідати правду та підтримувати справжніх жертв.