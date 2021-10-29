Підставою для блокування було порушення стандартів спільноти. Про це повідомили 29 жовтня на сторінці Львівської національної чоловічої хорової капели.

До теми "Батько наш – Бандера": Львівщина масово підтримала патріотичний флешмоб

"Пропагували ненависть"

Авторів допису з піснею сповістили, що вони "пропагують ненависть і ображають" інших користувачів. Ймовірно, на цю публікацію було чимало скарг від ненависників Степана Бандери.



Скриншот із сповіщенням про блокування / Фото "Дударик"

Проте не варто думати, що це надто погана новина. Адже запис цієї пісні у виконанні капели досі можна переглянути на ютубі.

"Дударик" виконує пісню "Батько наш бандера": дивіться відео

Коротко про "Батько наш бандера"

Нещодавно пісня почала набувати чималої популярності й перетворилася на флешмоб. У соцмережах із нею зняли вже сотні відео не лише звичайні користувачі. Висловили пошану провіднику націоналістичного руху навіть публічні особи та нардепи.

13 жовтня набуло неабиякого розголосу відео київських школярів, які таким чином "тролили" вчительку з проросійськими поглядами. На щастя, вона страждала від цього не надто довго. Жінка поскаржилася на психологічний тиск і заявила, що більше не хоче викладати в школі.

25 жовтня до патріотичного флешмобу долучилися Студенти Львівської музичної академії Миколи Лисенка. Це ж зробили військові священники-капелани ПЦУ з Дрогобиччини, які заспівали пісню на День капелана.

Читайте повний допис Львівської чоловічої хорової капели "Дударик":

Через скарги недоброзичливців наш допис та відео у Фейсбук на підтримку Флешмобу "Батько наш Бандера" заблоковано!

Оскільки "ФБ" вважає допис "образливим", запрошуємо до перегляду відео на нашому Ютуб каналі.