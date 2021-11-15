Також у своїх відео хлопець розповів, що він вважає війну на Сході безглуздою. Користувачі мережі досить негативно відреагували на заяви юнака.
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Львівський підліток похизувався радянським прапором
У телеграм-каналі "Катарсис" опублікували відео з тіктока львівського студента, у якому він хизується прапором Естонської РСР. Хлопець навчається у Національному університеті "Львівська політехніка" на факультеті архітектури. Після розголосу цей ролик зник з його сторінки. Ймовірно, хлопець сам його видалив.
Студент також опублікував інше відео з маршем до Дня захисника України. На фоні грає музика з відомої російської телевізійної програми "У світі тварин".
Новий сезон передачі "У світі тварин" під'їхав, – підписав хлопець ролик російською мовою.
Хлопець похизувався радянським прапором: відео
Користувачі мережі доволі негативно відреагували на відео студента:
- "Я помітила, що у більшості ліваків у Львові вдома висить прапор СРСР і вони цим чомусь хизуються. До того ж розмовляють російською мовою";
- "Чекаємо нове відеовибачення";
- "Він карпаторусином себе ще вважає";
- "Потрібно повідомити про це деканат";
- "Чекай себе у "Миротворці".
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Львівський студент називає війну на Сході безглуздою
Студент веде свою сторінку в тіктоку переважно російською мовою. З наступного відео причина стала зрозумілою.
Ролик починається із фрази: "У Львові, мабуть, так класно жити, всі такі патріотичні". На що студент саркастично відповів, що він – вірянин УПЦ МП, антинаціоналіст та русофіл. Окрім цього, юнак зазначив, що вважає війну на Сході безглуздою.
Студент заявив, що він – русофіл: відео
Наступне відео – не менш провокативне. На ньому зображена отара овець. Ролик супроводжує пісня "Вставай, Донбас".
"С**бите отсюда, здесь вам не сходка украинских националистов", – мовиться у підписі до відео.
Студент порівняв націоналістів з вівцями: відео