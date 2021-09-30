Блогерка впевнена, що Крим – російський, за документами. Адже окупанти на кордоні вимагали у її знайомого виписку, що в нього є родичі в Росії.

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Блогерка назвала Крим російським

У мережі з'явився запис прямого ефіру однієї з львівських блогерок. Під час нього жінка розмовляла зі своїм підписником. Вона розповідала, що її знайомий хотів поїхати у Москву. На російському кордоні в чоловіка вимагали показати виписку, що він має родичів у Росії. Чомусь під час цієї розповіді блогерка сказала, що Крим – російський. На уточнювальне питання її співрозмовника, кому таки належить півострів, жінка відповіла доволі агресивно.

Чий, чий… Крим – російський. По документах. І пишіть, що хочете. Мені нас**ть,

– заявила блогерка.

Під час наступного прямого ефіру жінка сказала, що ненавидить ветеранів АТО. Цього разу вона чомусь говорила російською

"Чому я не люблю АТОвців? Найбільше дратує, коли він заходить в маршрутку і каже, що він АТОвець. І що, б**ть? Пі***й працювати!", – додала блогерка.

За її словами, у той час, коли ветеран АТО їде в автобусі безкоштовно, "бабуся з пенсією повинна дати за проїзд". Саме тому вона ненавидить українських захисників. Після розголосу цього інциденту жінка видалила свої сторінки у фейсбуці та тіктоку.

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Блогерка вибачилась за свої слова

Невдовзі жінка відновила свою тікток-сторінку. На ній з'явилось своєрідне відео з вибаченням. На ролику видно, як блогерка кружляє під пісню "Перлина Україна". На відео вона написала "Крим – це Україна".

"Питання в трансляції були провокативні! Я каюсь за те, що говорила!", – мовиться у підписі до відео.

Також вона зазначила, що дякує військовим, які захищають нашу Україну від російської агресії.

Львівська блогерка вибачилась: відео