Такі заяви виголошував чоловік біля стін Верховної Ради. В Об'єднаній єврейській общині обурились через такі образи.

До теми Антивакцинатори вийшли на марш у Києві з QR-кодами партії Путіна

У Верховній зраді засіли ж*ди і вони знищують народ України,

– говорив чоловік.

ОЄОУ звернулась до поліції Києва, аби там відкрили провадження щодо антисемітизму.

Зверніть увагу! У жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Насамперед документ визначає поняття "антисемітизму" та забороняє його. За порушення вимог передбачена цивільноправова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Мітинг антивакцинаторів у Києві

На мітингу у столиці помітили людей з плакатами, на яких були надруковані QR-коди. Цікаво, що у них було заховане посилання на сайт партії президента країни-агресора Володимира Путіна – "Єдиної Росії".

Демонстранти несли плакати з написами "Я – жива людина, а не товар. Скажи QR-кодам "ні", "Стоп QR-код".

На деяких вулицях Києва перекрили рух, аби убезпечити учасників антивакцинаторських протестів. Обмеження тривали до 17:00.

Зауважимо, що це вже не перший мітинг антивакцинаторів за останній час. Наприклад, 3 листопада у Києві тисячі антивакцинаторів зібрались на акцію протесту. Вони принесли плакати з написами про те, що вакцинація "зло", а вони "захищають" свої права та своїх дітей.