Такие заявления произносил мужчина у стен Верховной Рады. В Объединенной еврейской общине возмутились из-за таких оскорблений.
К теме Антивакцинаторы вышли на марш в Киеве с QR-кодами партии Путина
В Верховной зраде засели ж*ды и они уничтожают народ Украины,
– говорил мужчина.
ОЕОУ обратилась в полицию Киева, чтобы там открыли производство по антисемитизму.
Митинг антивакцинаторов в Киеве
- На митинге в столице заметили людей с плакатами, на которых были напечатаны QR-коды. Интересно, что в них была спрятана ссылка на сайт партии президента страны-агрессора Владимира Путина – "Единой России".
- Демонстранты несли плакаты с надписями "Я – живой человек, а не товар. Скажи QR-кодам "нет", "Стоп QR-код".
- На некоторых улицах Киева перекрыли движение, чтобы обезопасить участников антивакцинаторских протестов. Ограничения продолжались до 17:00.
Отметим, что это уже не первый митинг антивакцинаторов за последнее время. Например, 3 ноября в Киеве тысячи антивакцинаторов собрались на акцию протеста. Они принесли плакаты с надписями о том, что вакцинация "зло", а они "защищают" свои права и своих детей.