Красноречивым фото поделился продюсер Остап Говда. На фотографию попали люди, которые выступали против использования QR-кодов.

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Совпадение или прокол организаторов

На транспарантах митингующих-антивакцинаторов содержались надписи "Я – живой человек, а не товар. Скажи QR-кодам "нет", "Стоп QR-код".

Это фото с сегодняшнего марша антивакцинаторов в Киеве. Люди с плакатами и украинскими флагами выступают против QR-кодов, потому что они не являются животными. Я не знаю, кто печатал эти плакаты. Но, если просканировать коды, то вас заведет на сайт "Единой России". И это не шутка,

– написал мужчина.

Странное оправдание

Впоследствии в комментариях под заметкой одна из участниц митинга, которая была на фото, попыталась оправдать использование скрытой рекламы главы страны-оккупанта. Она заявила, что изображение QR-кода якобы было взято из интернета и добавила, что оно было перечеркнуто. Так участники митинга якобы хотели выразить свое несогласие. В том числе – с антиукраинской политикой "Единой России".

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