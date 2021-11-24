По состоянию на 10:30 под зданием Рады собралось около 500 человек. Большинство из них поддерживают львовского антивакцинатора Остапа Стахива.

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Требования протестующих

Митингующие выступают против так называемой обязательной вакцинации. Именно такие лозунги размещены на их плакатах.

Обратите внимание! В Украине по закону нет такого понятия, как принудительная вакцинация – все прививки рекомендованы.

Вакцинация против COVID-19 обязательна из-за пандемии по приказу Министерства здравоохранения только для работников учебных заведений и органов власти. В то же время, от вакцинации можно отказаться, если у человека есть противопоказания к прививкам и это подтверждено справкой от врача.

Организаторами акции выступили общественная организация "Добровольческое движение ОУН" Николая Кохановского и организация "Права человека" Остапа Стахива.

Мы организовываем акцию для того, чтобы выразить свой протест против "принудительной" вакцинации. Отменить карантинные ограничения, больше ничего я не хочу. Полностью отменить принуждение к вакцинации, прекратить выгонять людей с работы,

– заявил Кохановский в комментарии Суспільному.

Он добавил, что на акцию приехали из Харьковской, Полтавской, Запорожской областей. Участники пройдут от здания Верховной Рады к Офису Президента, где планируют передать свое обращение Владимиру Зеленскому.

Конечно же, все участники акции, по традиции, принимают участие в митинге без масок и не соблюдают безопасную дистанцию.

Какая атмосфера на митинге антивакцинаторов в Киеве / Фото OBOZREVATEL

Как антивакцинаторы увеличивают количество "участников" протеста

Как пишут местные телеграм-каналы, организаторы построили сцену и поставили колонки с музыкой. Именно это и увеличило количество людей, которые из любопытства подходили ближе к действу. Таким образом, случайных людей организаторы начали воспринимать как часть митинга.

Добавим, что за порядком во время митинга следят правоохранители. Большинство из них находится недалеко, в Мариинском парке.

Движение по центру Киева ограничили

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что в центре Киева с 10:30 до 17:00 ограничат движение транспорта на:

улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейской площади;

улице Крещатик;

бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Водителей призвали выбрать другие маршруты.

Улицы, на которых ограничат движение в центре Киева / Карта Патрульной полиции Киева