Станом на 10:30 під будівлею Ради зібралися майже 500 людей. Більшість з них підтримують львівського антивакцинатора Остапа Стахіва.

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Вимоги протестувальників

Учасники мітингу виступають проти так званої обов'язкової вакцинації. Саме такі гасла розміщені на їхніх плакатах.

Зверніть увагу! В Україні за законом немає такого поняття, як примусова вакцинація – усі щеплення є рекомендованими.

Вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою через пандемію за наказом Міністерства охорони здоров'я лише для працівників закладів освіти та органів влади. Водночас від вакцинації можна відмовитися, якщо у людини є протипоказання до щеплень і це підтверджено довідкою від лікаря.

Організаторами акції виступили громадська організація "Добровольчий рух ОУН" Миколи Коханівського та організація "Права людини" Остапа Стахіва.

Ми організовуємо акцію для того, аби висловити свій протест проти "примусової" вакцинації. Скасувати карантинні обмеження, більше нічого я не хочу. Повністю скасувати примус до вакцинації, припинити виганяти людей з роботи,

– заявив Коханівський у коментарі Суспільному.

Він додав, що на акцію приїхали з Харківської, Полтавської, Запорізької областей. Учасники пройдуть ходою від будівлі Верховної Ради до Офісу Президента, де планують передати своє звернення Володимиру Зеленському.

Звичайно ж, усі учасники акції, за традицією, беруть участь у мітингу без масок і не дотримуються безпечної дистанції.

Яка атмосфера на мітингу антивакцинаторів у Києві / Фото OBOZREVATEL

Як антивакцинатори збільшують кількість "учасників" протесту

Як пишуть місцеві телеграм-канали, організатори збудували сцену та поставили колонки з музикою. Саме це і збільшило кількість людей, які із цікавості підходили ближче до дійства. Таким чином випадкових людей організатори почали сприймати як частину мітингу.

Додамо, що за порядком під час мітингу стежать правоохоронці. Більшість з них перебуває недалеко, у Маріїнському парку.

Рух центром Києва обмежили

У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що у центрі Києва з 10:30 до 17:00 обмежать рух транспорту на:

вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейська площа;

вулиці Хрещатик;

бульвар Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

вулиці Володимирська (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

Водіїв закликали вибрати інші маршрути руху.



Вулиці, на яких обмежать рух в центрі Києва / Карта Патрульної поліції Києва