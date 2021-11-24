Свій марш антивакцинатори анонсували в одній із спільнот у соцмережах. Зокрема, вони планують прийти під стіни Верховної Ради – на площу Конституції.

До теми Антивакцинатори вийшли "захищати свої права" в Києві: фоторепортаж акції

Скільки і де рух буде обмеженим

Правоохоронці попередили, що водіям доведеться змінювати свої маршрути з 10:30 до 17:00. Зокрема, обмеження стосуватимуться:

вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейської площі;

вулиці Хрещатик;

бульвару Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

вулиці Володимирської (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).



Вулиці, на яких обмежать рух в центрі Києва / Карта Патрульної поліції Києва

Зверніть увагу! Поліція попросила містян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і заздалегідь скоригувати свої плани щодо пересування Києвом.

Текст публікації Патрульної поліції Києва:

До уваги водіїв!

У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух на:

вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейській площі;

вулиці Хрещатик;

бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.