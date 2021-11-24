Свой марш антивакцинаторы анонсировали в одном из сообществ в соцсетях. В частности, они планируют прийти под стены Верховной Рады – на площадь Конституции.

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Сколько и где движение будет ограниченным

Правоохранители предупредили, что водителям придется менять свои маршруты с 10:30 до 17:00. В частности, ограничения будут касаться:

улицы Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейской площади;

улицы Крещатик;

бульвара Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улицы Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).



Улицы, на которых ограничат движение в центре Киева / Карта патрульной полиции Киева

Обратите внимание! Полиция попросила горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее скорректировать свои планы по передвижению по Киеву.

Текст публикации патрульной полиции Киева:

Вниманию водителей!

В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение на:

улицы Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейской площади;

улицы Крещатик;

бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.