Стахиву должны были избрать меру пресечения еще 17 ноября. Однако его адвокат заявил, что подозреваемый находится на лечении в Сваляве.
Актуально Антивакцинатор Остап Стахив не явился на судебное заседание: его разрешили задержать
Стахива задержали в больнице
Судья Галицкого райсуда Олег Юркив 17 ноября не смог избрать меры пресечения Остапу Стахиву, потому что тот не пришел на судебное заседание. Тогда исполнительной службе разрешили с разрешения врачей принудительно привести подозреваемого в суд.
В тот же день в сети появилось видео задержания Стахива в Свалявской больнице. Оператор заявлял, что неизвестные люди в масках, не спрашивая главного врача, куда-то забрали мужчину. Он подчеркивал, что "человек лежит в больнице и лечится".
Как последнего бандита. Смотрите, что делается. Ребята вы будете отвечать перед законом,
– отозвался оператор.
Кроме этого, мужчина оскорблял и угрожал сотрудникам исполнительной службы. Он подчеркивал, что во Львове их "ждет сюрприз".
По словам оператора, он прибыл в больницу посмотреть, как чувствует себя Стахив. Однако за ним приехали следователи. Подозреваемый был спокоен. Он сказал своим сторонникам, что все будет хорошо и сел в машину.
Смотрите видео задержания Остапа Стахива: (видео 18+, присутствует ругань)
Заметьте "Защитникам прав" желаю честного суда, – Садовый о пророссийской поддержке Стахива
Стахив жалуется на проблемы со здоровьем
Судебное заседание перенесли на 18 ноября. Утром Стахива привезли в Галицкий районный суд. Во время разговора с журналистами NTA он рассказал, что не имеет связей с Россией. Все родственники подозреваемого, по его словам живут в США.
"Мой отец живет в США. Родная сестра, крестный отец, двоюродные сестры. Ну и так далее", – заявил Стахив.
Кроме этого он якобы имеет связи с племянником Джона Кеннеди Робертом Фрэнсисом Кеннеди. Интересно, что по информации "Wikipedia", он также является известным активистом-антивакцинатором. Кроме этого, Стахив пожаловался на проблемы со здоровьем.
"У меня болит сердце, и ко мне не пускают медиков. У меня один из клапанов от тех стрессов не открывается. То есть я могу в любой момент просто умереть", – отметил подозреваемый.
Прокурор подал ходатайство о закрытом судебном заседании, однако Стахив хочет, чтобы все было публично. В 14:00 суд объявил перерыв на 20 минут. Меры пресечения пока не избрали.
Смотрите трансляцию судебного заседания:
Кратко об объявлении подозрения Стахиву
- Депутаты в начале ноября обратились в СБУ из-за действий Остапа Стахива. Народные избранники считают, что активность провокатора может привести к свержению конституционного строя в Украине, потому что, вероятно, им руководят из России.
- Уже 16 ноября СБУ провела обыски в помещении провокатора. Во время них аноним сообщил о заминировании всего дома №60 на улице Франко.
- Однако правоохранители все же нашли неопровержимые доказательства причастности Стахива к преступлению, которое ему инкриминируют.
- В тот же день СБУ объявила ему и гражданину России Михаилу Милостивому подозрения в попытке захватить власть.
- После обысков антивакцинатор пытался избежать задержания. Стахив заявлял, что плохо себя чувствует, поэтому к нему вызвали скорую. Однако львовские медики не нашли оснований в госпитализации.
- Тогда подозреваемый поехал в Сваляву, на Закарпатье. Там он попросил врачей местной больницы его госпитализировать.