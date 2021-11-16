Подозрение объявили 16 ноября. Перед этим Служба безопасности Украины провела обыски в его квартире во Львове.
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СБУ объявила подозрение лидеру "антивакцинаторов"
Лидеру так называемых "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту производства, гражданину России, сообщено о подозрении по статье 109 Уголовного кодекса Украины (речь идет о действиях, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговоре о совершении таких действий, – 24 канал),
– сообщили в СБУ.
В ведомстве не назвали имена подозреваемых, однако, по источникам "УП", говорится об Остапе Стахиве и Михаиле Милостивом.
В Службе безопасности сообщили, что:
- заблокировали деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве;
- злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя;
- по предварительной информации, их действия координировали российские кураторы.
Сообщили, что деятельность антиукраинской группировки прекратили сразу в нескольких регионах Украины.
СБУ разоблачила схему действия фигурантов
Ведомство получило "неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности". Отдельно:
- переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах;
- потом они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".
Во время санкционированных обысков изъяты доказательства, которые указывают на возможное финансирование их деятельности представителями России,
– сообщили в СБУ.
СБУ заблокировала антиукраинскую сеть, которую возглавлял "антивакцинатор" Остап Стахив / Фото СБУ
Мероприятия по разоблачению проводили во Львовской, Черниговской и Николаевской областях. Сейчас продолжаются следственные действия.