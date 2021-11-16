Подозрение объявили 16 ноября. Перед этим Служба безопасности Украины провела обыски в его квартире во Львове.

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СБУ объявила подозрение лидеру "антивакцинаторов"

Лидеру так называемых "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту производства, гражданину России, сообщено о подозрении по статье 109 Уголовного кодекса Украины (речь идет о действиях, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговоре о совершении таких действий, – 24 канал),

– сообщили в СБУ.

В ведомстве не назвали имена подозреваемых, однако, по источникам "УП", говорится об Остапе Стахиве и Михаиле Милостивом.

В Службе безопасности сообщили, что:

заблокировали деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве;

злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя;

по предварительной информации, их действия координировали российские кураторы.

Сообщили, что деятельность антиукраинской группировки прекратили сразу в нескольких регионах Украины.

СБУ разоблачила схему действия фигурантов

Ведомство получило "неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности". Отдельно:

переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах;

потом они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".

Во время санкционированных обысков изъяты доказательства, которые указывают на возможное финансирование их деятельности представителями России,

– сообщили в СБУ.

СБУ заблокировала антиукраинскую сеть, которую возглавлял "антивакцинатор" Остап Стахив / Фото СБУ

Мероприятия по разоблачению проводили во Львовской, Черниговской и Николаевской областях. Сейчас продолжаются следственные действия.