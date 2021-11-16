В дом Стахива также пришли многие его сторонники. Информацию об обысках подтвердили в правоохранительных органах.

К теме Депутаты обратились в СБУ о деятельности львовского антивакцинатора Остапа Стахива

СБУ проводит обыск в квартире Стахива

Сразу несколько телеграм-каналов 16 ноября сообщили, что СБУ проводит обыски у львовского антивакцинатора Остапа Стахива. На видео, которое обнародовали в сети, видно, как в квартире и подъезде дома №60 на улице Франко собралось много людей. Именно там обитает Остап Стахив.

На видео видно сотрудников СБУ в касках, медиков и людей в гражданской одежде. В пресс-службе СБУ пока не дают официальных комментариев относительно обысков.

Смотрите видео с места происшествия:

Кроме правоохранителей, в квартиру Стахива пришли несколько десятков его единомышленников. Среди них есть так называемые журналисты Стремоусова – сторонники херсонского антивакцинатора и провокатора Кирилла Стремоусова.

Заметьте! Обыски могут быть связанными с обращениями депутатов относительно деятельности Остапа Стахива. Народные избранники направили в СБУ заявления о привлечении его к ответственности за распространение фейков о вакцинации.

Коротко об Остапе Стахиве