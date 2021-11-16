До помешкання Стахіва також прийшли багато його прихильників. Інформацію про обшуки підтвердили у правоохоронних органах.
До теми Депутати звернулися до СБУ щодо діяльності львівського антивакцинатора Остапа Стахіва
СБУ проводить обшук у квартирі Стахіва
Одразу кілька телеграм-каналів 16 листопада повідомили, що СБУ проводить обшуки у львівського антивакцинатора Остапа Стахіва. На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, як у квартирі та під'їзді будинку №60 на вулиці Франка зібралося багато людей. Саме там мешкає Остап Стахів.
На відео видно співробітників СБУ в касках, медиків та людей в цивільному одязі. У пресслужбі СБУ поки не надають офіційних коментарів щодо обшуків.
Дивіться відео з місця події:
Окрім правоохоронців, у квартиру Стахіва прийшли кілька десятків його однодумців. Серед них є так звані журналісти Стремоусова – прихильники херсонського антивакцинатора та провокатора Кирила Стремоусова.
СБУ проводить обшук у Стахіва: відео
Коротко про Остапа Стахіва
- 35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор та організатор замовних акцій.
- Від початку пандемії він публічно заявляв, що коронавірусу немає.
- Стахів постійно поширює різноманітні фейки про вакцинацію та теорії всесвітньої змови.
- Він переконує своїх прихильників, що пандемія COVID-19 – вигадка. Фейсбук та ютюб-сторінки Стахіва через це неодноразово блокували.
- Також під час карантину він влаштовував провокації у лікарнях та навчальних закладах Львова та інших українських міст.
- Саме Стахів організував пікет антивакцинаторів у Києві 3 листопада.
- Він називає себе керівником незареєстрованої організації "Права людей" і збирає на її рахунок гроші для своїх акцій.