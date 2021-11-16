До помешкання Стахіва також прийшли багато його прихильників. Інформацію про обшуки підтвердили у правоохоронних органах.

До теми Депутати звернулися до СБУ щодо діяльності львівського антивакцинатора Остапа Стахіва

СБУ проводить обшук у квартирі Стахіва

Одразу кілька телеграм-каналів 16 листопада повідомили, що СБУ проводить обшуки у львівського антивакцинатора Остапа Стахіва. На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, як у квартирі та під'їзді будинку №60 на вулиці Франка зібралося багато людей. Саме там мешкає Остап Стахів.

На відео видно співробітників СБУ в касках, медиків та людей в цивільному одязі. У пресслужбі СБУ поки не надають офіційних коментарів щодо обшуків.

Дивіться відео з місця події:

Окрім правоохоронців, у квартиру Стахіва прийшли кілька десятків його однодумців. Серед них є так звані журналісти Стремоусова – прихильники херсонського антивакцинатора та провокатора Кирила Стремоусова.

СБУ проводить обшук у Стахіва: відео

Зауважте! Обшуки можуть бути пов'язаними зі зверненнями депутатів щодо діяльності Остапа Стахіва. Народні обранці скерували в СБУ заяви про притягнення його до відповідальності за поширення фейків про вакцинацію.

Коротко про Остапа Стахіва