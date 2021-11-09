Депутат Львівської міськради Ігор Шолтис надіслав відповідне звернення 8 листопада. Після цього ще 4 депутати "Голосу" звернулися в СБУ.

Важливо На Львівщині 17 невакцинованих посадовців відсторонили від роботи

Львівський депутат надіслав звернення в СБУ щодо Стахіва

Депутат ЛМР від фракції "Голос" Ігор Шолтис зауважив, що переконаний антивакцинатор Остап Стахів своїми акціями порушує статті Кримінального кодексу України, намагаючись повалити конституційний лад. За його словами, саме через поширення неправдивої інформації про COVID-19 загинули тисячі людей.

"На території Львівської області суб'єктом жорстких правопорушень є Остап Стахів, який продукує та поширює неправдиву інформацію щодо COVID-19 та вакцинації, а також організовує несанкціоновані мітинги на території міста Львова, які порушують карантинні обмеження та спрямовані на дестабілізацію безпекової ситуації у Львівській територіальній громаді", – мовиться у зверненні.

Шолтис вважає, що дії Стахіва можуть координувати російські спецслужби, тож він просить СБУ притягнути провокатора до відповідальності.

Я досить радикально налаштований до несанкціонованого руху антиваксерів. Це питання національної безпеки, оскільки ці усі рухи починаються не виключено з посилу від РФ, російських спецслужб. Вони зацікавлені у дестабілізації ситуації в Україні,

– розповів Шолтис журналістам ZAXID.NET.



Звернення Ігоря Шолтиса / Фото Валентина Балагури

Читайте також У Львові посилюють карантин, але розглядають варіант повернення учнів у школи

Ще 4 депутати звернулися до СБУ щодо дій Стахіва

За інформацією телеграм-каналу "Перша приватна мемарня", проти Стахіва скерували ще одне звернення. Його адресували голові СБУ Івану Баканову та міністру внутрішніх справ Денису Монастирському. Авторами звернення є нардепи від "Голосу" Роман Лозинський, Наталія Піпа, Галина Васильченко та Ярослав Рущишин.

"До нас звертаються громадяни, які обурені пропагандою руху антивакцинаторів у Львові. За повідомленням медіа, у Львові поширюють спецвипуск газети "Ідея нації" "Права людини". Наповнення газети – переважно поширення неправдивої та неперевіреної інформації, заперечення наукових досліджень, що доводять ефективність вакцинації для запобігання поширення COVID-19", – мовиться у зверненні.

Засновником та головним редактором цього видання є Остап Стахів. Тираж газети становить 100 тисяч примірників. Її розповсюджують безкоштовно, тож масовість поширення антивакцинаторського видання могла спричинити порушення прав людини на отримання правдивої інформації щодо епідемситуації в країні та факторів ризику для здоров'я. Окрім цього, у Європі рухи антивакцинаторів пов'язані з Росією або відверто проросійськими силами. Тому депутати просять:

прийняти й зареєструвати заяву до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надати витяг з ЄРДР;

розпочати досудове розслідування за статтями Кримінального кодексу про "диверсію" та "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням";

перевірити наявність російського впливу на рух антивакцинаторів, пов'язаний зі Стахівим.



Звернення депутатів "Голосу" в СБУ / Фото "Перша приватна мемарня"

Актуально Львівська блогерка-антивакцинаторка похизувалась, що ходить в заклади без COVID-сертифікату

Коротко про Остапа Стахіва

За інформацією ZAXID.NET, 35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор та організатор проплачених акцій.

Він на початку пандемії коронавірусу публічно заявляв, що хвороба не існує.

Окрім цього, Стахів постійно поширює різноманітні фейки про вакцинацію та теорії всесвітньої змови.

Він переконує своїх підписників, що пандемія COVID-19 – це вигадка. Фейсбук та ютюб-сторінки Стахіва вже неодноразово блокували.

Також під час карантину він неодноразово влаштовував провокації у лікарнях та навчальних закладах Львова.

Саме Стахів організував пікет антивакцинаторів у Києві 3 листопада.

Він називає себе керівником незареєстрованої організації "Права людей" і збирає на її рахунок гроші для своїх акцій.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу