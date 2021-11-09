Депутат Львовского горсовета Игорь Шолтыс направил соответствующее обращение 8 ноября. После этого еще 4 депутата "Голоса" обратились в СБУ.

Важно На Львовщине 17 невакцинированных чиновников отстранили от работы

Львовский депутат направил обращение в СБУ касательно Стахива

Депутат ЛГС от фракции "Голос" Игорь Шолтыс отметил, что убежденный антивакцинатор Остап Стахив своими акциями нарушает статьи Уголовного кодекса Украины, пытаясь свергнуть конституционный строй. По его словам, именно из-за распространения ложной информации о COVID-19 погибли тысячи человек.

"На территории Львовской области субъектом жестких правонарушений является Остап Стахив, который продуцирует и распространяет ложную информацию о COVID-19 и вакцинации, а также организует несанкционированные митинги на территории города Львова, которые нарушают карантинные ограничения и направлены на дестабилизацию ситуации безопасности во Львовской общине", – говорится в обращении.

Шолтыс считает, что действия Стахива могут координировать российские спецслужбы, поэтому он просит СБУ привлечь провокатора к ответственности.

Я достаточно радикально настроен к несанкционированному движению антиваксеров. Это вопрос национальной безопасности, поскольку все эти движения начинаются не исключено с посыла от РФ, российских спецслужб. Они заинтересованы в дестабилизации ситуации в Украине,

– рассказал Шолтыс журналистам ZAXID.NET.



Обращение Игоря Шолтыса / Фото Валентина Балагуры

Читайте также Во Львове ужесточают карантин, но рассматривают вариант возвращения учеников в школы

Еще 4 депутата обратились в СБУ касательно действий Стахива

По информации телеграм-канала "Перша приватна мемарня", против Стахива было направлено еще одно обращение. Его адресовали главе СБУ Ивану Баканову и министру внутренних дел Денису Монастырскому. Авторами обращения являются нардепы от "Голоса" Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко и Ярослав Рущишин.

"К нам обращаются граждане, возмущенные пропагандой движения антивакцинаторов во Львове. По сообщению медиа, во Львове распространяют спецвыпуск газеты "Идея нации" "Права человека". Наполнение газеты – преимущественно распространение ложной и непроверенной информации, отрицание научных исследований, доказывающих эффективность вакцинации для предотвращения распространения COVID-19", – говорится в обращении.

Основателем и главным редактором этого издания является Остап Стахив. Тираж газеты составляет 100 тысяч экземпляров. Ее распространяют бесплатно, так что массовость распространения антивакцинаторского издания могла повлечь нарушение прав человека на получение правдивой информации относительно эпидемситуации в стране и факторов риска для здоровья. Кроме того, в Европе движения антивакцинаторов связаны с Россией или откровенно пророссийскими силами. Поэтому депутаты просят:

принять и зарегистрировать заявление в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из ЕРДР;

начать досудебное расследование по статьям Уголовного кодекса о "диверсии" и "нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений";

проверить наличие российского влияния на движение антивакцинаторов, связанное со Стахивым.



Обращение депутатов "Голоса" в СБУ / Фото "Перша приватна мемарня"

Актуально Львовская блогерша-антивакцинатор похвасталась, что ходит в заведения без COVID-сертификата

Коротко об Остапе Стахиве

По информации ZAXID.NET, 35-летний Остап Стахов – известный во Львове провокатор и организатор проплаченных акций.

Он в начале пандемии коронавируса публично заявлял, что болезни нет.

Кроме того, Стахив постоянно распространяет различные фейки о вакцинации и теории всемирного сговора.

Он убеждает своих подписчиков, что пандемия COVID-19 – это вымысел. Фейсбук и ютюб-страницы Стахива уже неоднократно блокировались.

Также во время карантина он не раз устраивал провокации в больницах и учебных заведениях Львова.

Именно Стахив организовал пикет антивакцинаторов в Киеве 3 ноября.

Он называет себя руководителем незарегистрированной организации "Права людей" и собирает на ее счет деньги для своих акций.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала