Соответствующее видео она записала в стороз в инстаграме. Женщина рассказала, что купила вещи и посетила другие заведения без сертификата о вакцинации.

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Блогерша и фитнес-тренер Кристина Галас посещает заведения без COVID-сертификата и ПЦР-теста

Она рассказала, что вела себя "как полноценный свободный человек".

Я сегодня (речб идет о 4 ноября – 24 канал) сделала ресницы, пообедала в веганском ресторане, хотя там нельзя было невакцинированным и без сертификата, сделала маникюр и купила себе одежду,

– рассказала блогерша.

Она рассказала, что "как показала практика" получить услуги в парикмахерской и поесть в кафе "можно". Добавила, что это требует больше времени, ведь она "израсходовала в каждом магазине или салоне по 15 – 20 минут своего времени".

"В хорошей форме я делилась, как можно и что нельзя. Поэтому пообедала со своими подругами, с такими же, скажем так, единомышленниками, как я", – заявила блогерша.

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Блогерша заявила, что якобы она "никого не агитирует". Известно, что женщина известная во Львове фитнес-тренер и имеет более 17 тысяч подписчиков. Кристина Галас проводит консультации людей, а также тренирует их. Известно, что она веганка и в СМИ активно рассказывает о здоровом питании.



Женщина рассказала о надписи на магазине во Львове / Скриншот из инстаграма​ galas_forever_young



Блогерша рассказала, что она ходила в магазин Firefly's / Скриншот из инстаграма galas_forever_young

Кстати, продуктовые магазины, супермаркеты и аптеки можно посещать без сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов. С 1 ноября во Львове все посетители кафе, ресторанов, промышленных рынков, ТРЦ, салонов красоты должны иметь с собой сертификаты о вакцинации или негативные ПЦР-тесты (за 72 часа до посещения заведения).

Обратите внимание! 5 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что 93% госпитализированных – не вакцинированы от этой болезни. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий, также не вакцинированы. Именно благодаря вакцинации каждый час в Украине спасают 10 жизней.

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