В заведении убеждены, что таким образом они создают "пространство свободных людей". Соответствующие сообщения они опубликовали на страницах в фейсбуке и инстаграме, а также повесили на двери при входе листок.

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В Киеве заведение приглашает людей приходить, независимо от "маски" и "вакцинации"

Приглашаем всех наших гостей, независимо от наличия или отсутствия "маски" и "вакцинации" (участия в медицинском эксперименте), которые взяли на себя личную ответственность за свою жизнь, здоровье и свободу, посетить пространство свободных людей,

– убеждены владельцы.



Надпись на дверях киевского заведения Nebos / Фото с отзыва Ivan Gordienko

В Nebos публично написали, что они обслуживают людей без масок и вакцинации, потому что для них это "неважно".



Заведение считает себя "местом свободных людей" / Скриншот со страницы Nebos в Инстаграме

В соцсетях они написали: "Недавно на дверях нашего заведения появилась очень важная табличка. Она нужна для того, чтобы все наши люди поняли, что это место для них. Нам неважно имеете ли вы маску или нет, вакцинировались или нет – мы всегда открыты для людей которые берут ответственность за свое здоровье".

Заведение апеллирует к тому, что "это право есть у каждого свободного человека". Кроме того, 22 октября они опубликовали сторис в инстаграме, где жаловались на то, что "с сегодняшнего дня там (говорится об отзывах в гугле – 24 канал) началась атака с плохими оценками".



Заведение начало жаловаться на плохие оценки в гугле / Скриншот 24 канала

В последних комментариях люди поделились – одни поддерживают такую специфическую "свободу" заведения, а другие называют их антиваксерами. Вот некоторые комментарии людей:

"Антиваксери, не гарантирует безопасность гостей!" ;

; "Напоказ игнорируют карантинные ограничения и противоэпидемические меры";

"Спасибо ребятам за то, что уважаете Права каждого Человека! Рада, что могу всегда к вам свободно попасть, насладиться шикарной атмосферой и волшебными и полезными блюдами, приготовленными с любовью";

"Прекрасное и душевное место, хочу еще и еще к вам приходить";

"Абсолютно позорное заведение и безответственные владельцы. Занимаются пропагандой антивакцинаторства и несут угрозу обществу и посетителям. Жалоба в гугл и в правоохранительные органы".

Некоторые посетители напоминают о смертности от COVID-19 и осуждают антивакцинаторскую пропаганду / Скриншоты отзывов людей

Кроме того, на их странице в фейсбуке люди обозначили Минздрав, главного санитарного врача Игоря Кузина, Госпотребслужбу, Нацполицию. Они хотят, что бы госструктуры и должностные лица обратили внимание на то, что заведение игнорирует карантинные ограничения и подвергает людей опасности.



Люди призывают госорганы обратить внимание на работу заведения / Скриншот из фейсбука "Nebos на Майдані"

Обратите внимание! В Киеве 22 октября заседала комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Она решила, что ужесточения ограничений могут быть приняты на 3 сутки после соответствия города критериям красной зоны. Перед тем мэр Киева Виталий Кличко анонсировал переход столицы Украины в красную карантинную зону. Кличко напомнил, по состоянию на 21 октября, в киевских больницах 98% пациентов с коронавирусом – невакцинированные. Такая же ситуация и с летальными случаями, однако там цифры еще хуже – 99%.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канал

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