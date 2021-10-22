Во Львове усилили карантин с 18 октября. Однако почему-то некоторые горожане до сих пор не начали придерживаться новых ограничений.

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За нарушение карантина предусмотрена ответственность

Первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко рассказал, что в городе продолжают фиксировать увеличение динамики распространения коронавируса.

В частности, по состоянию на сегодня (22 октября – 24 канал) уже 804 больных коронавирусом находятся в наших городских медучреждениях. Больше всего пациентов – в больнице скорой помощи и 8 больнице,

– добавил чиновник.

Кроме этого, по словам Москаленко, спецификой нового штамма является то, что многие больные нуждаются в реанимационных мероприятиях. Поэтому сейчас реанимации львовских больниц работают на полную мощность.

Чтобы снизить динамику распространения коронавируса, в городе ввели дополнительные карантинные ограничения, которые начали действовать с 18 октября. В частности, все кафе, рестораны и магазины могут работать, если сотрудники вакцинированы или имеют свежий отрицательный ПЦР-тест. За нарушение карантина определили ответственность – закрытие заведений.

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Во Львове закрыли 4 магазина из-за нарушения карантина

В течение 5 дней мониторинговые группы проверяют заведения питания, магазины, транспорт и другие учреждения Львова на соблюдение карантинных ограничений. По итогам проверок составили десятки протоколов.

На городской комиссии ТЭБ и ЧС 22 октября рассмотрели обращения Госпродпотребслужбы и результаты работы мониторинговых групп. Поэтому из-за нарушения карантина решили временно закрыть 4 магазина:

магазин Watsons на улице Широкой, 67;

магазин "Копеечка" на улице Низинной, 17;

магазин "Чарка до свята" на улице Широкой, 63;

магазин "Секонд-хенд" на улице Лычаковской, 201.

"Для того, чтобы данные заведения возобновили свою деятельность (потому что решение вступает в действие с момента его подписания), необходимо будет получить обращение от данного субъекта об исправлении ситуации. Тогда комиссия будет рассматривать это решение повторно", – отметил Москаленко.

Также из-за нарушения карантина 4 львовским рынкам сделали предупреждение:

Привокзальный рынок;

Торгово-рыночный комплекс "Новый";

предприятие "Торговый дом "Народный";

Радиорынок.

Если там зафиксируют еще одно предупреждение, комиссия ТЭБ и ЧС будет рассматривать вопрос о временном закрытии этих рынков. Кроме этого, из-за несоблюдения карантинных ограничений водителя 51 маршрута оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Интересно! По словам Москаленко, во Львове работают 12 мобильных бригад в 2 смены. Они проверяют 500 – 800 заведений в день. Большинству заведений предоставляют предупреждения.

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Какие карантинные ограничения действуют во Львове

Все школьники до 1 ноября ушли на 2-недельные каникулы. Также не будут работать внешкольные кружки, народные дома, музыкальные школы, спортивные секции и заведения досуга.

Во Львове запретили проводить массовые мероприятия. Разрешены только те, все участники которых имеют сертификат вакцинации или свежий отрицательный ПЦР-тест.

Учреждения культуры (театры, кинотеатры, музеи и тому подобное) будут работать только для вакцинированных или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест. Заполненность залов должна составлять меньше 50% от общего количества мест.

Вакцинированными должны быть все работники рынков, магазинов, ТЦ, парикмахерских, салонов красоты, ресторанов, кафе, спортзалов, гостиниц и хостелов. Тем, кто еще не сделал прививку, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или справку о противопоказаниях к вакцинации.

Заведения общественного питания работают только до 23:00. За столиком можно сидеть не более чем 4 людям. Ночные клубы будут закрыты.

Кроме этого, в спортзалы могут ходить только вакцинированные или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала