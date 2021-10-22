У Львові посилили карантин з 18 жовтня. Однак чомусь деякі містяни досі не почали дотримуватись нових обмежень.

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За порушення карантину передбачена відповідальність

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що у місті продовжують фіксувати збільшення динаміки поширення коронавірусу.

Зокрема, станом на сьогодні (22 жовтня – 24 канал) вже 804 хворих на коронавірус перебувають у наших міських медзакладах. Найбільше пацієнтів – у лікарні швидкої допомоги та 8 лікарні,

– додав посадовець.

Окрім цього, за словами Москаленка, специфікою нового штаму є те, що багато хворих потребують реанімаційних заходів. Тому наразі реанімації львівських лікарень працюють на повну потужність.

Щоб зменшити динаміку поширення коронавірусу, у місті ввели додаткові карантинні обмеження, які почали діяти з 18 жовтня. Зокрема, усі кафе, ресторани та магазини можуть працювати, якщо працівники є вакцинованими або мають свіжий негативний ПЛР-тест. За порушення карантину визначили відповідальність – закриття закладів.

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У Львові зачинили 4 магазини через порушення карантину

Протягом 5 днів моніторингові групи перевіряють заклади харчування, магазини, транспорт та інші заклади Львова на дотримання карантинних обмежень. За підсумками перевірок склали десятки протоколів.

На міській комісії ТЕБ і НС 22 жовтня розглянули звернення Держпродспоживслужби й результати роботи моніторингових груп. Відтак через порушення карантину вирішили тимчасово зачинити 4 магазини:

магазин Watsons на вулиці Широкій, 67;

магазин "Копійочка" на вулиці Низинній, 17;

магазин "Чарка до свята" на вулиці Широкій, 63;

магазин "Секонд-хенд" на вулиці Личаківській, 201.

"Для того, щоб дані заклади відновили свою діяльність (тому що рішення вступає у дію з моменту його підписання), необхідно буде отримати звернення від даного суб'єкта про виправлення ситуації. Тоді комісія розглядатиме це рішення повторно", – зауважив Москаленко.

Також через порушення карантину 4 львівським ринкам дали попередження:

Привокзальний ринок;

Торгово-ринковий комплекс "Новий";

підприємство "Торговий дім "Народний";

Радіоринок.

Якщо там зафіксують ще одне попередження, комісія ТЕБ та НС розглядатиме питання про тимчасове закриття цих ринків. Окрім цього, через недотримання карантинних обмежень водія 51 маршруту оштрафували на 17 тисяч гривень.

Цікаво! За словами Москаленка, у Львові працюють 12 мобільних бригад у 2 зміни. Вони перевіряють 500 – 800 закладів в день. Більшості закладів надають попередження.

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Які карантинні обмеження діють у Львові

Усі школярі до 1 листопада пішли на 2-тижневі канікули. Також не працюватимуть позашкільні гуртки, народні доми, музичні школи, спортивні секції та заклади дозвілля.

У Львові заборонили проводити масові заходи. Дозволені лише ті, усі учасники яких мають сертифікат вакцинації або свіжий негативний ПЛР-тест.

Заклади культури (театри, кінотеатри, музеї тощо) працюватимуть лише для вакцинованих або тих, хто має негативний ПЛР-тест. Заповненість залів повинна становити менше ніж 50% від загальної кількості місць.

Вакцинованими повинні бути усі працівники ринків, магазинів, ТЦ, перукарень, салонів краси, ресторанів, кафе, спортзалів, готелів та хостелів. Тим, хто ще не зробив щеплення необхідно мати негативний ПЛР-тест або довідку про протипокази до вакцинації.

Заклади громадського харчування працюють лише до 23:00. За столиком можна сидіти не більше ніж 4 людям. Нічні клуби будуть зачиненими.

Окрім цього, у спортзали можуть ходити лише вакциновані або ті, хто має негативний ПЛР-тест.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу