Порушників у Львові поки не штрафують. Наразі їх лише попереджають про можливі наслідки недотримання карантину.
До теми У Львові почали діяти посилені карантинні обмеження
У Львові виявили першого невакцинованого працівника кафе
Посилений карантин у місті почав діяти з 18 жовтня. Усі заклади Львова перевіряють на дотримання обмежень. Зокрема, у кафе та ресторанах можуть працювати лише вакциновані працівники. Ті, хто ще не зробив щеплення від коронавірусу, повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до перевірки, або довідку про протипокази до вакцинації.
У мережі з'явились відео перевірки двох львівських закладів. В одному з них порушників не виявили. Працівниця магазину розповіла, що вона вже вакцинувалась, однак інформація в додатку поки не з'явилася.
Увесь персонал також має щеплення. Лише одна людина із колективу категорично відмовилась, пішла у відпустку та планує звільнятись,
– зауважила дівчина.
Також перевіряли працівників кебаб-кафе. Там виявили одного невакцинованого працівника. Хлопець розповів, що він не знав, що карантинні обмеження почали діяти з 18 жовтня. Він думав, що карантин посилять з 1 листопада.
"Я робитиму ПЛР-тести. Не хочу проходити вакцинацію. Ставлюся до цього негативно. В кожного своя думка, хто хоче – той вакцинується. Захворію, то захворію", – відповів працівник кафе.
Порушнику поки дали попередження. Наразі його не штрафуватимуть. Співробітники мобільної групи розповіли йому про обмеження, які почали діяти в місті, та пояснили наслідки недотримання карантину.
У Львові виявили першого невакцинованого працівника кафе: відео
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Посилений карантин у Львові: коротко
- Усі львівські школярі до 1 листопада перебуватимуть на 2-тижневих канікулах. Позашкільні гуртки, народні доми, музичні школи, спортивні секції та заклади дозвілля також не працюватимуть.
- Проводити масові заходи у місті – заборонено. Дозволені лише ті, усі учасники яких мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.
- Театри, кінотеатри, музеї, галереї, філармонія працюватимуть лише для вакцинованих або тих, хто має негативний ПЛР-тест. Заповненість залів – менше ніж 50% від загальної кількості місць.
- Вакцинованими повинні бути усі працівники ринків, магазинів, ТЦ, перукарень, салонів краси, закладів громадського харчування, спортзалів, готелів та хостелів. Тим, хто ще не зробив щеплення слід мати негативний ПЛР-тест або довідку про протипокази.
- Ресторани, бари та кафе працюють лише до 23:00. За столиком можна сидіти не більше ніж 4 людям. Нічні клуби вирішили зачинити.
- У спортзали можуть ходити лише вакциновані або ті, хто має негативний ПЛР-тест.
Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу