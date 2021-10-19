Нарушителей во Львове пока не штрафуют. Сейчас их лишь предупреждают о возможных последствиях несоблюдения карантина.

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Во Львове обнаружили первого невакцинированного работника кафе

Усиленный карантин в городе начал действовать с 18 октября. Все заведения Львова проверяют на соблюдение ограничений. В частности, в кафе и ресторанах могут работать только вакцинированные работники. Те, кто еще не сделал прививку от коронавируса, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до проверки, или справку о противопоказаниях к вакцинации.

В сети появились видео проверки двух львовских заведений. В одном из них нарушителей не обнаружили. Работница магазина рассказала, что она уже вакцинировалась, однако информация в приложении пока не появилась.

Весь персонал также имеет прививки. Только один человек из коллектива категорически отказался, ушел в отпуск и планирует увольняться,

– отметила девушка.

Также проверяли работников кебаб-кафе. Там обнаружили одного невакцинированного работника. Парень рассказал, что он не знал, что карантинные ограничения начали действовать с 18 октября. Он думал, что карантин усилят с 1 ноября.

"Я буду делать ПЦР-тесты. Не хочу проходить вакцинацию. Отношусь к этому негативно. У каждого свое мнение, кто хочет – тот вакцинируется. Заболею, то заболею", – ответил работник кафе.

Нарушителю пока дали предупреждение. Сейчас его не будут штрафовать. Сотрудники мобильной группы рассказали ему об ограничениях, которые начали действовать в городе, и объяснили последствия несоблюдения карантина.

Во Львове обнаружили первого невакцинированного работника кафе: видео

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Усиленный карантин во Львове: коротко

Все львовские школьники до 1 ноября будут находиться на 2-недельных каникулах. Внешкольные кружки, народные дома, музыкальные школы, спортивные секции и заведения досуга также не будут работать.

Проводить массовые мероприятия в городе – запрещено. Разрешены только те, все участники которых имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Театры, кинотеатры, музеи, галереи, филармония будут работать только для вакцинированных или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест. Заполненность залов – менее 50% от общего количества мест.

Вакцинированными должны быть все работники рынков, магазинов, ТЦ, парикмахерских, салонов красоты, заведений общественного питания, спортзалов, гостиниц и хостелов. Тем, кто еще не сделал прививку, следует иметь отрицательный ПЦР-тест или справку о противопоказаниях.

Рестораны, бары и кафе работают только до 23:00. За столиком можно сидеть не более чем 4 людям. Ночные клубы решили закрыть.

В спортзалы могут ходить только вакцинированные или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала