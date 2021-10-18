Однако пока не выписывают штрафы, и не закрывают заведения за отсутствие вакцинации у работников. Об этом 18 октября сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

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Также проверяют транспорт

Чиновник отметил, что проверки заведений начали утром. Этим занимаются мобильные группы, к которым привлекли представителей Госпродпотребслужбы, полиции и районных администраций.

Также проводят проверки всех видов транспорта на соблюдение масочного режима. Будем очень требовательными. Увидим результаты уже завтра-послезавтра,

– отметил Москаленко.

Однако изданию "Твоє місто" в полиции сообщили, что они не занимаются этими проверками. Пока неизвестно, почему их указывали в списке работников мобильных групп.

Коротко об усилении карантина во Львове

Поскольку ежедневно количество больных и госпитализированных во Львове растет, в городе с 18 октября начали действовать усиленные карантинные ограничения. Решение об этом приняли в горсовете 13 октября.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что если те действия, которые отныне вводят в городе, не дадут результата, то ограничения будут значительно жестче. Следует отметить, что также в день начала проверок решили закрыть ночные клубы Львова.



Ограничения в различных зонах карантина / Данные МОЗ / Инфографика 24 канала