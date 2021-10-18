Посилити карантин у Львові вирішили 13 жовтня на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС. За словами міського голови Андрія Садового, якщо за 2 тижні ситуація з коронавірусом не стабілізується, то з 1 листопада ресторани та кафе дозволять відвідувати лише вакцинованим або з негативним ПЛР-тестом.

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У Львові почали діяти посилені карантинні обмеження

Через зростання кількості хворих на COVID-19 у Львові з 18 жовтня посилили карантинні обмеження. Вони стосуються усіх сфер – освіти, торгівлі, культури тощо.

Усі львівські школярі йдуть на 2-тижневі канікули, які триватимуть до 1 листопада. Також не працюватимуть позашкільні гуртки, народні доми, спортивні секції та заклади дозвілля. Окрім цього, на канікули зачиняють музичні школи. Своєю чергою, бібліотеки працюватимуть лише на видачу книг.

Також у Львові з 18 жовтня не можна проводити масові заходи, окрім тих, де усі учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу. Театри, кінотеатри, музеї, галереї, філармонія працюватимуть лише для вакцинованих або тих, хто має негативний ПЛР-тест. Заповненість залів повинна становити не більше ніж 50% від загальної кількості місць.

Ринки, магазини, торгові центри, перукарні та салони краси можуть продовжувати працювати, якщо весь персонал – вакцинований або мають негативний ПЛР-тест. В закладах торгівлі обов'язково потрібно носити маски, а заповненість приміщень повинна становити не більше ніж 50%.

Ресторани, бари та кафе у Львові працюватимуть лише до 23:00. Усі працівники повинні бути вакцинованими або з негативними ПЛР-тестами. Заклади мають бути заповненими менше ніж на 50%. За столиком повинні сидіти не більше 4 людей.

У спортзали можуть ходити лише вакциновані або ті, хто має негативний ПЛР-тест. Усі працівники також повинні мати щеплення проти коронавірусу. Заповненість залів – не більше ніж 50%. Готелі та хостели працюватимуть лише, якщо всі працівники мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Зауважте! Через складну ситуацію із коронавірусом у Львові також тимчасово зупинили планові госпіталізації та операції в лікарнях.