У лікарнях області наразі перебувають понад 2900 хворих. Майже усі вони – невакциновані.
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На Львівщині – понад 1600 нових хворих на COVID-19
Загалом з початку пандемії коронавірус виявили у понад 169,2 тисячі жителів Львівщини. 4351 хворий помер від ускладнень, а понад 141,5 тисячі – одужали.
Лабораторні центри 21 жовтня провели 3102 ПЛР-тестів. 1647 з них виявились позитивними. Це є новим добовим рекордом області за кількістю виявлених випадків інфікування коронавірусом.
- у Дрогобицькому районі виявили 96 нових хворих;
- у Золочівському районі – 131;
- у Львівському районі – 364;
- у Львові – 684;
- у Стрийському районі – 166;
- у Яворівському районі – 59;
- у Червоноградському районі – 102;
- у Самбірському районі – 45.
За інформацією Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, станом на ранок 21 жовтня від COVID-19 померли 18 жителів області.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 80,2 тисячі людей. Понад 67,57 тисячі хворих вже одужали, а 2121 пацієнт помер.
На Львівщині на коронавірус захворіли понад 169 тисяч людей / Дані ЛМР
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Яка ситуація у лікарнях
На Львівщині 21 жовтня госпіталізували 299 людей із діагнозом COVID-19. На самоізоляцію скерували 2162 хворих. Наразі в стаціонарах лікарень перебувають 2907 пацієнтів. Завантаженість ліжкомісць становить 59,31%. Серед хворих є лише 236 вакцинованих (двома дозами – 139). В реанімаціях перебувають 192 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 58.
- у Львівській обласній інфекційній лікарні лікуються 254 пацієнти;
- у Центрі легеневого здоров'я – 262;
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих – 314;
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" – 42;
- у ЛШМД – 381;
- у 8-й міській клінічній лікарні Львова – 201;
- у 1-й МКЛ Львова – 131;
- у 5-й МКЛ Львова – 91;
- у Стрийській міській лікарні – 161;
- у Стебницькій міській лікарні – 169;
- у Рудківській лікарні – 101;
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 186;
- у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ – 115;
- у Сокальській ЦРЛ – 104;
- у Жидачівській ЦРЛ – 80;
- у Пустомитівській – 50;
- у Перемишлянській ЦРЛ – 79;
- у Жовківській ЦРЛ – 81;
- у Самбірській ЦРЛ – 45;
- у Буській ЦРЛ – 80.
У стаціонарах львівських лікарень перебувають 804 пацієнти з пневмоніями. 760 з них – хворі на коронавірус, 57 перебувають у реанімації, а 29 людей – під'єднані до апаратів ШВЛ. 21 жовтня до лікарень потрапили 85 людей, а виписали 58.
- ЛШМД: 42 нові хворі, виписали – 38;
- 8 МКЛ: 19 нових хворих, виписали – 9;
- 1 МКЛ: 11 нових хворих, виписали – 5;
- 5 МКЛ: 13 нових хворих, виписали – 6.
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