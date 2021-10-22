У лікарнях області наразі перебувають понад 2900 хворих. Майже усі вони – невакциновані.

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На Львівщині – понад 1600 нових хворих на COVID-19

Загалом з початку пандемії коронавірус виявили у понад 169,2 тисячі жителів Львівщини. 4351 хворий помер від ускладнень, а понад 141,5 тисячі – одужали.

Лабораторні центри 21 жовтня провели 3102 ПЛР-тестів. 1647 з них виявились позитивними. Це є новим добовим рекордом області за кількістю виявлених випадків інфікування коронавірусом.

у Дрогобицькому районі виявили 96 нових хворих;

у Золочівському районі – 131;

у Львівському районі – 364;

у Львові – 684;

у Стрийському районі – 166;

у Яворівському районі – 59;

у Червоноградському районі – 102;

у Самбірському районі – 45.

За інформацією Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, станом на ранок 21 жовтня від COVID-19 померли 18 жителів області.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 80,2 тисячі людей. Понад 67,57 тисячі хворих вже одужали, а 2121 пацієнт помер.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 169 тисяч людей / Дані ЛМР

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Яка ситуація у лікарнях

На Львівщині 21 жовтня госпіталізували 299 людей із діагнозом COVID-19. На самоізоляцію скерували 2162 хворих. Наразі в стаціонарах лікарень перебувають 2907 пацієнтів. Завантаженість ліжкомісць становить 59,31%. Серед хворих є лише 236 вакцинованих (двома дозами – 139). В реанімаціях перебувають 192 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 58.

у Львівській обласній інфекційній лікарні лікуються 254 пацієнти;

у Центрі легеневого здоров'я – 262;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих – 314;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" – 42;

у ЛШМД – 381;

у 8-й міській клінічній лікарні Львова – 201;

у 1-й МКЛ Львова – 131;

у 5-й МКЛ Львова – 91;

у Стрийській міській лікарні – 161;

у Стебницькій міській лікарні – 169;

у Рудківській лікарні – 101;

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 186;

у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ – 115;

у Сокальській ЦРЛ – 104;

у Жидачівській ЦРЛ – 80;

у Пустомитівській – 50;

у Перемишлянській ЦРЛ – 79;

у Жовківській ЦРЛ – 81;

у Самбірській ЦРЛ – 45;

у Буській ЦРЛ – 80.

У стаціонарах львівських лікарень перебувають 804 пацієнти з пневмоніями. 760 з них – хворі на коронавірус, 57 перебувають у реанімації, а 29 людей – під'єднані до апаратів ШВЛ. 21 жовтня до лікарень потрапили 85 людей, а виписали 58.

ЛШМД: 42 нові хворі, виписали – 38;

8 МКЛ: 19 нових хворих, виписали – 9;

1 МКЛ: 11 нових хворих, виписали – 5;

5 МКЛ: 13 нових хворих, виписали – 6.

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