В больницах области сейчас находятся более 2900 больных. Почти все они – невакцинированные.

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На Львовщине – более 1600 новых больных COVID-19

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у более 169,2 тысячи жителей Львовской области. 4351 больной умер от осложнений, а более 141,5 тысячи – выздоровели.

Лабораторные центры 21 октября провели 3102 ПЦР-тестов. 1647 из них оказались положительными. Это является новым суточным рекордом области по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом.

в Дрогобычском районе обнаружили 96 новых больных;

в Золочевском районе – 131;

во Львовском районе – 364;

во Львове – 684;

в Стрыйском районе – 166;

в Яворовском районе – 59;

в Червоноградском районе – 102;

в Самборском районе – 45.

По информации Львовского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, по состоянию на утро 21 октября от COVID-19 умерли 18 жителей области.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 80,2 тысячи человек. Более 67,57 тысячи больных уже выздоровели, а 2121 пациент умер.



Во Львовской области коронавирусом заболели более 169 тысяч человек / Данные ЛГС

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Какова ситуация в больницах

Во Львовской области 21 октября госпитализировали 299 человек с диагнозом COVID-19. На самоизоляцию отправили 2162 больных. Сейчас в стационарах больниц находятся 2907 пациентов. Загруженность койкомест составляет 59,31%. Среди больных есть лишь 236 вакцинированных (двумя дозами – 139). В реанимациях находятся 192 пациента, из них на аппаратах ИВЛ – 58.

во Львовской областной инфекционной больнице лечатся 254 пациента;

в центре легочного здоровья – 262;

во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных – 314;

во Львовской областной детской клинической больнице "ОХМАТДЕТ" – 42;

в ЛСМП – 381;

в 8-й городской клинической больнице Львова – 201;

в 1-й ГКБ Львова – 131;

в 5-й ГКБ Львова – 91;

в Стрыйской городской больнице – 161;

в Стебницкой городской больнице – 169;

в Рудковской больнице – 101;

в Новояворовской РБ №1 имени Юрия Липы – 186;

в Каменка-Бугской ЦРБ – 115;

в Сокальской ЦРБ – 104;

в Жидачевской ЦРБ – 80;

в Пустомытовской – 50;

в Перемышлянской ЦРБ – 79;

в Жовковской ЦРБ – 81;

в Самборской ЦРБ – 45;

в Буской ЦРБ – 80.

В стационарах львовских больниц находятся 804 пациента с пневмониями. 760 из них – больны коронавирусом, 57 находятся в реанимации, а 29 человек – подключены к аппаратам ИВЛ. 21 октября в больницы попали 85 человек, а выписали 58.

ЛСМП: 42 новые больные, выписали – 38;

8 ГКБ: 19 новых больных, выписали – 9;

1 ГКБ: 11 новых больных, выписали – 5;

5 ГКБ: 13 новых больных, выписали – 6.

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