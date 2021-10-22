В больницах области сейчас находятся более 2900 больных. Почти все они – невакцинированные.
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На Львовщине – более 1600 новых больных COVID-19
Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у более 169,2 тысячи жителей Львовской области. 4351 больной умер от осложнений, а более 141,5 тысячи – выздоровели.
Лабораторные центры 21 октября провели 3102 ПЦР-тестов. 1647 из них оказались положительными. Это является новым суточным рекордом области по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом.
- в Дрогобычском районе обнаружили 96 новых больных;
- в Золочевском районе – 131;
- во Львовском районе – 364;
- во Львове – 684;
- в Стрыйском районе – 166;
- в Яворовском районе – 59;
- в Червоноградском районе – 102;
- в Самборском районе – 45.
По информации Львовского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, по состоянию на утро 21 октября от COVID-19 умерли 18 жителей области.
Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 80,2 тысячи человек. Более 67,57 тысячи больных уже выздоровели, а 2121 пациент умер.
Во Львовской области коронавирусом заболели более 169 тысяч человек / Данные ЛГС
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Какова ситуация в больницах
Во Львовской области 21 октября госпитализировали 299 человек с диагнозом COVID-19. На самоизоляцию отправили 2162 больных. Сейчас в стационарах больниц находятся 2907 пациентов. Загруженность койкомест составляет 59,31%. Среди больных есть лишь 236 вакцинированных (двумя дозами – 139). В реанимациях находятся 192 пациента, из них на аппаратах ИВЛ – 58.
- во Львовской областной инфекционной больнице лечатся 254 пациента;
- в центре легочного здоровья – 262;
- во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных – 314;
- во Львовской областной детской клинической больнице "ОХМАТДЕТ" – 42;
- в ЛСМП – 381;
- в 8-й городской клинической больнице Львова – 201;
- в 1-й ГКБ Львова – 131;
- в 5-й ГКБ Львова – 91;
- в Стрыйской городской больнице – 161;
- в Стебницкой городской больнице – 169;
- в Рудковской больнице – 101;
- в Новояворовской РБ №1 имени Юрия Липы – 186;
- в Каменка-Бугской ЦРБ – 115;
- в Сокальской ЦРБ – 104;
- в Жидачевской ЦРБ – 80;
- в Пустомытовской – 50;
- в Перемышлянской ЦРБ – 79;
- в Жовковской ЦРБ – 81;
- в Самборской ЦРБ – 45;
- в Буской ЦРБ – 80.
В стационарах львовских больниц находятся 804 пациента с пневмониями. 760 из них – больны коронавирусом, 57 находятся в реанимации, а 29 человек – подключены к аппаратам ИВЛ. 21 октября в больницы попали 85 человек, а выписали 58.
- ЛСМП: 42 новые больные, выписали – 38;
- 8 ГКБ: 19 новых больных, выписали – 9;
- 1 ГКБ: 11 новых больных, выписали – 5;
- 5 ГКБ: 13 новых больных, выписали – 6.
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