По словам регионального координатора по вопросам вакцинации от коронавируса на Львовщине Олега Когута, в области превышены показатели заболеваемости и загруженности коек с кислородом. Об этом он рассказал во время брифинга 22 октября.

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Когут рассказал, что показатели красной зоны высчитываются в зависимости от количества проведенных тестов, положительных результатов и количества госпитализированных.

Львовщина уже превысила 2 показателя, а именно количество новых больных и загруженность коек в больницах.

Мы имеем превышение по количеству больных и загруженности коек с кислородом. И скорее всего при таких показателях мы можем перейти в красную зону уже с понедельника (25 октября – 24 канал),

– добавил Когут.

Он отметил, что рекордно большое количество новых больных с COVID-19 свидетельствует о том, что Львовщина – на пике заболеваемости.

"За вчера провели 3 102 исследования на коронавирус, из них большинство, а именно 1647, оказались положительными. Это говорит о том, что мы уже на пике заболеваемости коронавирусом", – отметил Когут.

По его словам, в стационарах первой волны еще есть запас коек для больных. Однако, если ситуация не улучшится, то придется разворачивать койки в больницах второй волны.



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Коронавирус на Львовщине: коротко

С начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 169,2 тысячи жителей Львовщины.

4 351 пациент умер от осложнений болезни, а более 141,5 тысячи – выздоровели.

Лаборатории области 21 октября провели 3 102 ПЦР-теста. 1 647 из них оказались положительными.

21 октября госпитализировали 299 человек с диагнозом COVID-19. В свою очередь, на самоизоляцию отправили 2 162 больных.

В стационарах сейчас лечатся 2 907 пациентов. Среди больных всего 236 – вакцинированы.

В реанимациях находятся 192 пациента, из них на аппаратах ИВЛ – 58.



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