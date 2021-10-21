Глава столицы объяснил, что такой шаг необходим из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Коронавирус продолжает стремительно распространяться в городе.

Важно Киев стоит на пороге красной зоны, – Кличко

Новые рекорды и смерти молодых

По словам Кличко, решение о дополнительных ограничениях и строгом карантине будет принимать местная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Так как в Киеве зафиксированы бешеные темпы заболеваемости и высокая смертность среди молодых пациентов.

За минувшие сутки в Киеве – почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст тех, кто умер, – от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них – в тяжелом состоянии,

– сказал Кличко.

Новость обновляется...