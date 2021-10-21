Очільник столиці пояснив, що такий крок необхідний через різке погіршення епідеміологічної ситуації. Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у місті.

Важливо Київ стоїть на порозі червоної зони, – Кличко

Нові рекорди і смерті молодих

За словами Кличка, рішення про додаткові обмеження і суворий карантин ухвалюватиме місцева Комісія з надзвичайних ситуацій. Адже у Києві зафіксовані шалені темпи захворюваності і смертність серед молодих пацієнтів.

За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані,

– сказав Кличко.

Кисневий ажіотаж

Кличко також наголосив, що лікарні заповнені хворими, яким потрібні кисневі маски і навіть апарати штучної вентиляції легень. Наразі у відділеннях зайнято вже 50% ліжок, виділених під інфікованих COVID-19. Що ж до місць, оснащених киснем, то там статистика ще гірша –заповнені 63%.

Від локдауну врятує тільки вакцинація

Мер столиці доручив пришвидшити кампанію з вакцинації киян і закликав депутатів Київради переконати своїх виборців захиститися від хвороби. За його словами, лише масова імунізація дозволить уникнути місту тотального локдауну.

"Сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень – масова вакцинація. І щеплюватися треба зараз. Щоб не стояти в чергах після того, як Київ потрапить у червону зону", – пояснив Кличко.

Увага! За останню добу в Києві зафіксували 1192 нових випадки коронавірусу.

Присоромив тих, хто не вірить

Кличко нагадав, що наразі у київських лікарнях 98% пацієнтів з коронавірусом – невакциновані. Така сама смтуація і з летальними випадками, однак там цифри ще гірші – 99%.

"Ті, хто виступають проти вакцинації і обмежень, потрапивши в лікарню чомусь потім не розказують, що коронавірусу не існує…Тому вкотре закликаю киян і всіх українців: ідіть і вакцинуйтеся!" – звернувся до громадян очільник Києва.

Новина оновлюється.