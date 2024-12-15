У понеділок, 16 грудня, у столиці буде хмарно, передає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка погода буде в Києві

За даними Укргідрометцентру, вночі у столиці очікуються пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду та ожеледиця, вдень пориви вітру збільшаться до 25 – 28 метрів за секунду.

Вночі трохи сніжитиме, а вдень спостерігатиметься помірний мокрий сніг та дощ. Температура повітря в Києві становитиме близько 0 градусів вночі, вдень коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла.

У зв'язку з цим вночі для столиці та області оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, а вдень – другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

Фахівці закликають триматися якомога далі від ліній електропередачі, рекламних щитів та великих дерев. А також радять прибрати з балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.