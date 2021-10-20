За словами очільника столиці, лише за 19 жовтня у Києві офіційно зафіксували понад 1 тисячу нових хворих та 29 померлих від COVID-19. При цьому в лікарні міста привезли понад 500 пацієнтів.

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Більшість госпіталізованих перебуває у важкому стані.

Ліжок у лікарнях незабаром критично не вистачатиме

Кличко підкреслив, що єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу, а також уникнути тотальних заборон – масова вакцинація.

98% госпіталізованих – не щеплені. Помирають від COVID-19 в абсолютній більшості, не вакциновані пацієнти.

Мер наголосив, що вакцини у столиці достатньо, а пункти імунізації працюють. Тому всім, хто ще не отримав щеплення, треба припинити слухати пропаганду антивакцинаторів.



Розумію, що моє звернення для частини людей — непопулярне. Але найважливіше для мене —зберегти здоров’я і життя киян! Не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих. Як це було в деяких країнах під час минулих хвиль коронавірусу. Пам’ятайте: вірус блокує повноцінне життя. І вибір у нас невеликий: або вакцинація, або — ізоляція!

– зазначив Кличко.

Локдаун невакцинованих

Згідно з рішенням Кабміну, у випадку оголошення червоної зони місцевою владою, у Києві заборонять:

роботу закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

роботу закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

роботу закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки;

Працюватимуть лише банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та продовольчі магазини.

Крім того, без зміни режиму роботи зможуть працювати всі підприємства, персонал яких щеплений на 100%. Також їм доведеться обслуговувати лише повністю вакцинованих клієнтів.