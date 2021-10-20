Водночас, які саме області ризикують опинитися у "червоному" списку, Шмигаль не уточнив. Він наголосив, що для порятунку інфікованих влада повсякчас підключає нові лікарні. Окрім того, збільшують кількість лікарів, які лікують заражених.

Зауважте Україна зіткнулася з найбільшими викликами за час епідемії COVID-19, – Шмигаль

Проте, 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були невакциновані. Ці цифри говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя,

– наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також зауважив, що "Україна зіткнулася зараз з найбільшими викликами за весь час пандемії".

Зеленський "максимально проти" локдауну

Володимир Зеленський 18 жовтня повідомив, що наразі в Україні – пік штаму Дельти. Він триватиме ще тиждень – два, а згодом ситуація стабілізуватиметься.

За словами президента, Україна максимально готова до боротьби з коронавірусом. Водночас якщо кількість заражених зростатиме до 300 або 500 тисяч, жодна медична система цього не витримає.

Тому Зеленський заявив, що є 2 шляхи: локдаун та вакцинація. Український лідер наголосив, що "я проти локдауну, максимально, через економіку, бо нема локдауну, ми всі бачимо цифри: ми зростаємо, у нас зростає ВВП".

Президент наголосив, що вакцинація – необхідна, а публічні люди мають показувати приклад.

Публікація з телеграм-каналу Дениса Шмигаля:

Україна зіштовхнулася зараз із найбільшими викликами за весь чай пандемії. Маємо надвисоку кількість важких випадків і госпіталізацій. П’ять областей перейшли в "червону" зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями.

Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Проте, 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були невакциновані. Ці цифри говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя.

Учора зроблено рекордну кількість щеплень — 225 тисяч. Для регіонів поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, щоб вийти на показник в 1,5 млн щеплень за тиждень. Закликаю людей не чекати «червоних» зон у своїх регіонах, а піти й зробити щеплення зараз.

Бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у "червоній" зоні, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня Президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація.