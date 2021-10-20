В то же время, какие именно области рискуют оказаться в "красном" списке, Шмыгаль не уточнил. Он подчеркнул, что для спасения инфицированных власти постоянно подключают новые больницы. Кроме того, увеличивают количество врачей, которые лечат зараженных.

Заметьте Украина столкнулась с самыми большими вызовами за время эпидемии COVID-19, – Шмыгаль

Тем не менее, 94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были невакцинированы. Эти цифры говорят сами за себя. Вакцинация спасает жизни,

– подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что "Украина столкнулась сейчас с наибольшими вызовами за все время пандемии".

Зеленский "максимально против" локдауна

Владимир Зеленский 18 октября сообщил, что сейчас в Украине – пик штамма Дельта. Он продлится еще неделю – две, а впоследствии ситуация будет стабилизироваться.

По словам президента, Украина максимально готова к борьбе с коронавирусом. В то же время если количество зараженных будет расти до 300 или 500 тысяч, ни одна медицинская система этого не выдержит.

Поэтому Зеленский заявил, что есть 2 пути: локдаун и вакцинация. Украинский лидер подчеркнул, что "я против локдауна, максимально, из-за экономики, потому что нет локдауна, мы все видим цифры: мы растем, у нас растет ВВП".

Президент подчеркнул, что вакцинация – необходима, а публичные люди должны показывать пример.

Публикация из телеграм-канала Дениса Шмыгаля:

Украина столкнулась сейчас с наибольшими вызовами за все время пандемии. Имеем сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни.

Мы постоянно подключаем новые больницы и увеличиваем количество врачей, которые противодействуют коронавирусу. Тем не менее, 94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были невакцинированы. Эти цифры говорят сами за себя. Вакцинация спасает жизни.

Вчера сделано рекордное количество прививок – 225 тысяч. Для регионов поставлена задача обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель в 1,5 миллиона прививок за неделю. Призываю людей не ждать "красных" зон в своих регионах, а пойти и сделать прививку сейчас.

Бизнес и общественные учреждения могут работать даже в "красной" зоне, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе Президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация.