Ситуация с коронавирусом в Украине снова обостряется. Ее затрудняет низкий показатель вакцинации населения.

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Шмыгаль о критической ситуации с COVID-19

По словам премьер-министра, сейчас Украина столкнулась с наибольшими вызовами с начала эпидемии коронавируса.

В частности, фиксируют сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Кроме того, уже 5 областей перешли в красную зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни.

Чтобы противодействовать недугу, постоянно подключают новые больницы и увеличивают количество врачей.

Однако 94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были не вакцинированы,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он призвал украинцев учесть эти данные и вакцинироваться.

Важно! В течение 19 октября в стране сделали рекордное количество прививок – 225 тысяч. Для регионов поставили задачу обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель в 1,5 миллиона прививок за неделю

Общегосударственный локдаун вводить не планируют

Шмыгаль также отметил, что власти не планируют вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но опять же есть условие – массовая вакцинация.

Справка. За сутки 19 октября коронавирус подтвердили у 18 912 украинцев. В больницах оказались еще 5 468 больных. К сожалению, 495 жителей Украины умерли в результате недуга, выздоровели 7 605 человек.