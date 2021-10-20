Ситуация с коронавирусом в Украине снова обостряется. Ее затрудняет низкий показатель вакцинации населения.
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Шмыгаль о критической ситуации с COVID-19
По словам премьер-министра, сейчас Украина столкнулась с наибольшими вызовами с начала эпидемии коронавируса.
В частности, фиксируют сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Кроме того, уже 5 областей перешли в красную зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни.
Чтобы противодействовать недугу, постоянно подключают новые больницы и увеличивают количество врачей.
Однако 94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были не вакцинированы,
– подчеркнул Шмыгаль.
Он призвал украинцев учесть эти данные и вакцинироваться.
Общегосударственный локдаун вводить не планируют
Шмыгаль также отметил, что власти не планируют вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но опять же есть условие – массовая вакцинация.