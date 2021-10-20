Ситуація з коронавірусом в Україні знову загострюється. Її ускладнює низький показник вакцинації населення.
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Шмигаль про критичну ситуацію з COVID-19
За словами прем'єр-міністра, наразі Україна зіштовхнулася з найбільшими викликами від початку епідемії коронавірусу.
Зокрема, фіксують надвисоку кількість важких випадків і госпіталізацій. Крім того, вже 5 областей перейшли в червону зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями.
Аби протидіяти недузі, постійно підключають нові лікарні та збільшують кількість лікарів.
Проте 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були не вакциновані,
– наголосив Шмигаль.
Він закликав українців врахувати ці дані та вакцинуватися.
Загальнодержавний локдаун вводити не планують
Шмигаль також зазначив, що влада не планує вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але знову ж таки є умова – масова вакцинація.
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