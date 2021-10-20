Ситуація з коронавірусом в Україні знову загострюється. Її ускладнює низький показник вакцинації населення.

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Шмигаль про критичну ситуацію з COVID-19

За словами прем'єр-міністра, наразі Україна зіштовхнулася з найбільшими викликами від початку епідемії коронавірусу.

Зокрема, фіксують надвисоку кількість важких випадків і госпіталізацій. Крім того, вже 5 областей перейшли в червону зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями.

Аби протидіяти недузі, постійно підключають нові лікарні та збільшують кількість лікарів.

Проте 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були не вакциновані,

– наголосив Шмигаль.

Він закликав українців врахувати ці дані та вакцинуватися.

Важливо! Протягом 19 жовтня у країні зробили рекордну кількість щеплень – 225 тисяч. Для регіонів поставили завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, аби вийти на показник в 1,5 мільйона щеплень за тиждень

Загальнодержавний локдаун вводити не планують

Шмигаль також зазначив, що влада не планує вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але знову ж таки є умова – масова вакцинація.

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