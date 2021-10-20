По словам главы столицы, только за 19 октября в Киеве официально зафиксировали более 1 тысячи новых больных и 29 умерших от COVID-19. При этом в больницы города привезли более 500 пациентов.

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Большинство госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

Коек в больницах вскоре критически не будет хватать

Кличко подчеркнул, что единственный способ остановить распространение вируса, а также избежать тотальных запретов – массовая вакцинация.

98% госпитализированных – не привиты. Умирают от COVID-19 в абсолютном большинстве, не вакцинированные пациенты.

Мэр отметил, что вакцины в столице достаточно, а пункты иммунизации работают. Поэтому всем, кто еще не получил прививки, надо прекратить слушать пропаганду антивакцинаторов.

Понимаю, что мое обращение для части людей — непопулярное. Но самое важное для меня — сохранить здоровье и жизнь киевлян! Не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных. Как это было в некоторых странах во время прошлых волн коронавируса. Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас небольшой: либо вакцинация, либо — изоляция!

– отметил Кличко.

Локдаун невакцинированных

Согласно решению Кабмина, в случае объявления красной зоны местными властями, в Киеве запретят:

работу заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работу учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работу учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки;

Будут работать только банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины.

Кроме того, без изменения режима работы смогут работать все предприятия, персонал которых привит на 100%. Также им придется обслуживать только полностью вакцинированных клиентов.