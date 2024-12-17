У Києві уламки збитих дронів впали у кількох районах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

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У Києві впали уламки

Відомо, що внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в трьох районах столиці:

В Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль

В Печерському – уламок пошкодив вікно в житловому будинку.

В Дніпровському – уламки пошкодили скління вікон в житловому будинку.

Решту інформації уточнюють. Повідомлень про постраждалих не надходило. Наслідки падіння уламків ліквідують.

Раніше писали про роботу сил протиповітряної оборони у Києві. Там чули вибухи. Росія постійно атакує ударними дронами типу "Шахед". під прицілом ворога часто опиняються об'єкти цивільної інфраструктури.