Було зафіксовано рух ворожих БпЛА у регіоні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА та мера Києва Віталія Кличка.
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На Київщині працює ППО
О 9:40 у Повітряних силах попереджали про рух БпЛА на півдні та півночі Київщини.
Згодом вони досягли північних околиць Києва.
По них працювали сили ППО.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– повідомили у КОВА о 9:52.
Уже о 9:56 про роботу протиповітряної оборони у межах Києва повідомив Віталій Кличко.
За декілька хвилин моніторингові канали повідомили про успішне збиття. Після чого у столиці оголосили відбій тривоги.
Влада області нагадує заборону фотографувати роботу ППО та перебувати в укриттях під час повітряних тривог.