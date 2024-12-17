Було зафіксовано рух ворожих БпЛА у регіоні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА та мера Києва Віталія Кличка.

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На Київщині працює ППО

О 9:40 у Повітряних силах попереджали про рух БпЛА на півдні та півночі Київщини.

Згодом вони досягли північних околиць Києва.

По них працювали сили ППО.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– повідомили у КОВА о 9:52.

Уже о 9:56 про роботу протиповітряної оборони у межах Києва повідомив Віталій Кличко.

За декілька хвилин моніторингові канали повідомили про успішне збиття. Після чого у столиці оголосили відбій тривоги.

Влада області нагадує заборону фотографувати роботу ППО та перебувати в укриттях під час повітряних тривог.