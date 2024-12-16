Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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00:01, 17 грудня У напрямку Миргорода, Полтавщина, ворожий ударний БпЛА з північного сходу.

23:51, 16 грудня Ворожий ударний БпЛА на північному сході Полтавщини рухається у південно-західному напрямку.

23:36, 16 грудня Де наразі тривога Карта повітряних тривог

23:34, 16 грудня Ворожий ударний БпЛА на Сумщині повз Суми рухається у південно-західному напрямку.