Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Зверність увагу! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА, ракетну небезпеку для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
У напрямку Миргорода, Полтавщина, ворожий ударний БпЛА з північного сходу.
Ворожий ударний БпЛА на північному сході Полтавщини рухається у південно-західному напрямку.
Де наразі тривога
Карта повітряних тривог
Ворожий ударний БпЛА на Сумщині повз Суми рухається у південно-західному напрямку.
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА з північного сходу!