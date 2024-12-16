Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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В направлении Миргорода, Полтавщина, вражеский ударный БпЛА с северо-востока.
Вражеский ударный БпЛА на северо-востоке Полтавщины движется в юго-западном направлении.
Где сейчас тревога
Карта воздушных тревог
Вражеский ударный БпЛА на Сумщине мимо Сум движется в юго-западном направлении.
Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА с северо-востока!