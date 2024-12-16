Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

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В Черкасской области повреждена ЛЭП

Табурец сообщил, что российские "Шахеды" начали атаковать Черкасскую область на рассвете 16 декабря. Силы и средства ПВО успешно отражали атаку и уничтожили 14 дронов-камикадзе.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако есть повреждения критической инфраструктуры. Так, обломки вражеских БПЛА повредили линии электропередач. Сейчас специалисты уже прилагают усилия, чтобы восстановить электроснабжение.

К слову, под прицелом врага оказались и другие области. Так, на рассвете 16 декабря взрывы раздавались в Хмельницкой области. Сейчас ни в областной военной администрации, ни городской голова не сообщал детали о повреждениях или пострадавших в результате атаки.

Громко также было в Киевской области. В Киевской областной военной администрации сообщили, что работают силы противовоздушной обороны. Сейчас во всех областях прозвучал отбой угрозы БПЛА.

Всего в ночь на 16 декабря российская армия запустила по территории Украины 49 БпЛА типа "Шахед". Силы ПВО сбили 27 ударных дронов, еще 19 – локально потеряно. Вражеские БПЛА сбивали в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях.