Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

До теми Росія знову запускала "Шахеди": які області були під загрозою удару

На Черкащині пошкоджено ЛЕП

Табурець повідомив, що російські "Шахеди" почали атакувати Черкащину удосвіта 16 грудня. Сили та засоби ППО успішно відбивали атаку й знищили 14 дронів-камікадзе.

На щастя, минулося без жертв та потерпілих. Однак є пошкодження критичної інфраструктури. Так, уламки ворожих БпЛА пошкодили лінії електропередач. Наразі фахівці вже докладають зусиль, щоб відновити електропостачання.

До слова, під прицілом ворога опинилися й інші області. Так, вдосвіта 16 грудня вибухи лунали у Хмельницькій області. Наразі ані в обласній військовій адміністрації, ані міський голова не повідомляв деталі щодо пошкоджень чи постраждалих унаслідок атаки.

Гучно також було у Київській області. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що працюють сили протиповітряної оборони. Наразі в усіх областях пролунав відбій загрози БпЛА.

Усього у ніч проти 16 грудня російська армія запустила по території України 49 БпЛА типу "Шахед". Сили ППО збили 27 ударних дронів, ще 19 – локаційно втрачено. Ворожі БпЛА збивали у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях.