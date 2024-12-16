Силам ППО вдалося збити 27 дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки БпЛА збили вночі

Згідно з оприлюдненою інформацією, ворог уночі атакував 49 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Орел у Росії. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській,

– йдеться й повідомленні.

Ще 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей, тобто були локаційно втрачені, через протидію Сил оборони. У Повітряних силах наголосили, що ще три дрони перебувають у повітряному просторі України. За їхніми даними, влучань або руйнувань ніде не відбулося, інформації про поранених немає.

ППО збила 27 дронів / Інфографіка Повітряних сил