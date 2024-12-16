Зокрема, Суспільне повідомило про це, як зауважив 24 Канал. Небезпека є й в інших областях України.

Хронологія ночі Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою удару

На Черкащині зафіксували "Шахеди"

О 05:34 ранку 16 грудня у Черкаській області зафіксували підвищену небезпеку через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Російська армія запустила "Шахеди" та інші дрони уночі. Повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 04:42.

А о 05:41 ЗМІ повідомили про роботу ППО у Черкасах та на околицях міста.

Повітряні сили у цей час повідомляли, що ударні БпЛА ворога є ще у кількох областях. Зокрема, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Київщині та на Житомирщині.

Зауважимо, 13 грудня в Черкаській області також лунали вибухи – під час атаки російськими дронами та ракетами. Того дня відбулися пуски з Ту-95, та ще у повітряному просторі перебували "Калібри".